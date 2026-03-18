Μετεωρίτης 7 τόνων εξερράγη πάνω από το Κλίβελαντ: Απελευθέρωσε ενέργεια 250 τόνων TNT

Μια τρομακτική και απόκοσμη εμπειρία είχαν οι κάτοικοι του Κλίβελαντ στις ΗΠΑ την Τρίτη (17/3), όταν ένας μετεωρίτης 7 τόνων εξερράγη πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Los Angeles Times, ο μετεωρίτης διέτρεξε πρώτα τον ουρανό της πόλης με 72.400 χιλιόμετρα την ώρα και στη συνέχεια διαλύθηκε με βροντερό κρότο, τρομοκρατώντας τους κατοίκους οι οποίοι νόμισαν ότι σημειώθηκε έκρηξη μέσα στην πόλη του Οχάιο.

Κάτοικοι από αρκετές πολιτείες ανέφεραν ότι είδαν τη φωτεινή πύρινη σφαίρα, παρ’ όλο που ήταν 9 το πρωί. Η Αμερικανική Εταιρεία Μετεωριτών δήλωσε ότι έλαβε αναφορές από το Ουισκόνσιν μέχρι το Μέριλαντ. Η NASA επιβεβαίωσε αργότερα ότι επρόκειτο για έναν μετεωρίτη διαμέτρου σχεδόν 1,8 μέτρων.

«Αυτός μοιάζει πραγματικά σαν πύρινη σφαίρα, που σημαίνει ότι είναι μετεωρίτης - ένας μικρός αστεροειδής», δήλωσε ο αστρονόμος Carl Hergenrother, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας.

«Τόσα πολλά αντικείμενα εκτοξεύονται, που πολλές φορές αυτό που βλέπεις να καίγεται είναι απλώς επιστροφή δορυφόρων. Αλλά συνήθως αυτοί δεν γίνονται ιδιαίτερα φωτεινοί», εξήγησε.

250 τόνοι TNT

Ο μετεωρίτης απελευθέρωσε ενέργεια 250 τόνων TNT όταν διασπάστηκε, προκαλώντας την έκρηξη. Το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κλίβελαντ την άκουσε επίσης και ένιωσε τις δονήσεις. Δεν καταγράφηκαν αναφορές για τυχόν θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος.

«Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά θραύσματα, αλλά πολλά από αυτά θα είχαν καεί στην ατμόσφαιρα», δήλωσε ο μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) των ΗΠΑ, Brian Mitchell.

Ένας μετεωρίτης κάθε μέρα

Μετεωρίτες συνήθως πέφτουν σε κάποιο σημείο των ΗΠΑ περίπου μία φορά την ημέρα και μικρότερα κομμάτια διαστημικής σκόνης μπορεί να πέφτουν 10 φορές την ώρα, δήλωσε ο Hergenrother.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τους μετεωρίτες μέσω ενός δικτύου ειδικών καμερών που βοηθούν στην καταγραφή του νυχτερινού ουρανού, αλλά όλο και περισσότερος κόσμος τους καταγράφει πλέον σε κινητά τηλέφωνα και κάμερες ασφαλείας.

«Τώρα τους βλέπουμε και υπάρχουν δεκάδες βίντεο που εμφανίζονται συνεχώς», δήλωσε ο Hergenrother.