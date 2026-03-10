Κολομβία: 28χρονη σκοτώθηκε σε τσουλήθρα - «Θα με πιάσει κανείς;» ρωτούσε πριν πέσει στο κενό

Τραγωδία σημειώθηκε σε πάρκο αναψυχής στην Κολομβία, όπου μια 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε στο κενό από τσουλήθρα ύψους περίπου 4,5 μέτρων.

Η άτυχη γυναίκα, Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ, βρισκόταν στο πάρκο Entre Flores όταν αποφάσισε να δοκιμάσει το παιχνίδι.

«Θα με πιάσει κανείς;» πριν ξεκινήσει

Σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν τη μοιραία κάθοδο, η 28χρονη εμφανίζεται εμφανώς ανήσυχη και ρωτά τους εργαζόμενους του πάρκου: «Θα με πιάσει κανείς;».

Ο χειριστής του παιχνιδιού την καθησύχασε λέγοντας: «Ναι, μην φοβάσαι», πριν της επιτρέψει να ξεκινήσει την κάθοδο με μεγάλη ταχύτητα στην τσουλήθρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σε μία στροφή της διαδρομής, η γυναίκα φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στο κενό.

Tragedia en Chinácota: mujer muere tras accidente en tobogán



Una mujer de 28 años, identificada como Yiris Cristel García, oriunda de Tibú, Norte de Santander, perdió la vida en Chinácota, Norte de Santander, tras lanzarse de un tobogán en una atracción turística.



Según los… pic.twitter.com/3nMvUHwbtO — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) March 7, 2026

Σοβαρά τραύματα και έρευνα για το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη έπεσε από ύψος περίπου 4,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο, την κοιλιά και το στήθος.

Η γυναίκα, μητέρα ενός κοριτσιού τεσσάρων ετών, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή.

Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.