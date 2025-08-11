Μετεωρίτης «πυρκαγιά» στην Αυστραλία: Δυνατός κρότος και «φλεγόμενος» ουρανός αναστατώνουν κατοίκους

Κάτοικοι της κεντρικής Βικτώρια στην Αυστραλία ανέφεραν ότι είδαν ένα μεγάλο μετεωρίτη να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό την Κυριακή (10/8). Μάλιστα, μερικοί περιγράφουν μια εξαιρετικά φωτεινή πύρινη σφαίρα και έναν δυνατό ήχο καθώς το αντικείμενο περνούσε από πάνω τους.

Δεκάδες βίντεο και μαρτυρίες κοινοποιήθηκαν στην ομάδα του Facebook Australian Meteor Reports.

Η Saskia Reus-Smit, από το Fryerstown, δημοσίευσε στην ομάδα ότι είδαν τον μετεωρίτη να περνά «ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, πολύ χαμηλά, φαινόταν χαμηλότερος από ένα αεροπλάνο... αρκετά κοντά για να δω τη φλεγόμενη εικόνα, σαν μια πύρινη σφαίρα που έσβηνε».

Λίγο αργότερα, η Reus-Smit άκουσε «ένα τεράστιο κρότο, που έμοιαζε περισσότερο με πρόσκρουση παρά με ηχητικό κρότο, αλλά θα μπορούσε να είναι και τα δύο. Το σπίτι μου και η γη κουνήθηκαν ορατά».

☄️ #Meteor burns across Australian night sky



A meteor was seen streaking through the night sky in #Victoria, Australia on 10 August. Amateur astronomers captured footage of the moment on CCTV and dashboard cameras. pic.twitter.com/J8rjTihO6C — News.Az (@news_az) August 11, 2025

Ο Terrence Dale, που ζει στο Eildon, έγραψε στο Facebook ότι είδε τον μετεωρίτη στις 7:35 μ.μ. «Ήταν χαμηλά στον ορίζοντα, είχε μπλε και κόκκινο χρώμα και ήταν εξαιρετικά μακρύς. Έπεσε από το οπτικό μου πεδίο λόγω της οροσειράς κοντά στο σημείο όπου ζούμε», έγραψε ο Dale.

«Ήξερα τι ήταν, καθώς είχα διαβάσει πολλά στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για μια βροχή μετεωριτών που θα συνέβαινε σύντομα. Απλώς βρισκόμουν έξω σε μια πολύ καθαρή νύχτα και κοίταζα προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο Dale είπε ότι έμεινε κατάπληκτος από το θέαμα.

Μετεωρίτης «πυρκαγιά»

Ο μετεωρίτης καταγράφηκε επίσης από την κάμερα Pendergast Hut στο όρος Buller, στις 7.40 μ.μ.

Ο αστροφυσικός και αστρονόμος καθηγητής Jonti Horner, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κουίνσλαντ, επιβεβαίωσε ότι ήταν ένας μετεωρίτης που φώτισε τον ουρανό.

«Ήταν σίγουρα μετεωρίτης. Λόγω της έντασης του φωτός του, τον περιγράφουμε ως «πυρκαγιά» – που σημαίνει απλώς έναν μετεωρίτη που ήταν πιο φωτεινός στον ουρανό από ό,τι η πλανήτης Αφροδίτη», είπε ο Horner.

«Από την ένταση του φωτός του και το γεγονός ότι ακούστηκε ένας ηχηρός κρότος λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή του, φαίνεται πιθανό ότι θραύσματα του θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στο έδαφος».

Είπε ότι, από ό,τι γνωρίζει, δεν έχει βρεθεί τίποτα ακόμα – αν και αυτό δεν ήταν έκπληξη, καθώς οι μετεωρίτες είναι δύσκολο να βρεθούν.

«Πρέπει να είσαι σχεδόν ειδικός για να ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις είναι πραγματικά αυτό που ελπίζεις να δεις», είπε.