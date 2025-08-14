Η NASA βρήκε στον Άρη βράχο... καπέλο - Η φωτογραφία που προκάλεσε παροξυσμό στα social media

Μια εικόνα που «ξύπνησε» τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου κατέγραψε το ρόβερ Perseverance της NASA στον Άρη, απαθανατίζοντας έναν ασυνήθιστο βραχώδη σχηματισμό που θυμίζει… καπέλο.

Όπως αναφέρει το space.com, η εν λόγω φωτογραφία λήφθηκε στις 5 Αυγούστου, καθώς το ρόβερ συνέχιζε την αποστολή εξερεύνησής του στον Κόκκινο Πλανήτη και επιλέχθηκε από τη NASA ως «φωτογραφία της εβδομάδας».

Ο παράξενος βράχος με το ιδιαίτερο περίγραμμα, έχει ήδη πυροδοτήσει δεκάδες ερμηνείες. Κάποιοι τον παρομοίασαν με μεσαιωνικό κράνος, άλλοι με... καπέλο μάγισσας, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο κινηματογραφικές εκδοχές που τον συνέδεσαν με σκηνικά επιστημονικής φαντασίας.

Φωτ.: NASA

Πού εστιάζουν οι επιστήμονες

Για τους επιστήμονες της NASA, ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην όψη του, αλλά επικεντρώνεται στη γεωλογική του σύσταση. Ο σχηματισμός φαίνεται να είναι γεμάτος από μικροσκοπικά «σφαιρίδια», ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη του αρειανού εδάφους.

Αν και η εικόνα μπορεί να τροφοδοτεί σενάρια για μυστηριώδεις πολιτισμούς του παρελθόντος, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως πρόκειται για ένα ακόμα εντυπωσιακό δείγμα των φυσικών διεργασιών που διαμόρφωσαν την επιφάνεια του Άρη. Άλλωστε, η NASA έχει καταγράψει δεκάδες παράξενους σχηματισμούς τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι –μέχρι σήμερα– έχουν αποδειχθεί 100% φυσικής προέλευσης.