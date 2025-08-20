Τι είναι η «μαύρη σελήνη» που θα δούμε από τη Γη την Παρασκευή - Πώς εξηγεί το φαινόμενο η NASA

Ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός αναμένεται να παρατηρηθεί από τη Γη την Παρασκευή (22/8), το φαινόμενο, γνωστό ως «μαύρη σελήνη», το οποίο παρατηρείται όταν... ανατέλλει μια δεύτερη νέα σελήνη μέσα σε έναν μόνο ημερολογιακό μήνα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της DailyMail, σε αντίθεση με την πανσέληνο, η «μαύρη σελήνη» περνάει ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο, πράγμα που σημαίνει ότι η πλευρά που βλέπει τον πλανήτη μας παραμένει στη σκιά και είναι αόρατη με γυμνό μάτι.

Παρά τις πρώτες ανησυχίες που μπορεί να προκαλεί, οι αστρονόμοι σπεύδουν να τονίσουν ότι δεν υπάρχει λόγος προβληματισμού.

Unsplash

Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες

«Μια μαύρη σελήνη είναι απλώς μια δεύτερη νέα σελήνη που συμβαίνει σε έναν ημερολογιακό μήνα», δήλωσε ο Walter Freeman, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών. «Εάν μια νέα σελήνη συμβεί κοντά στην αρχή του μήνα, η επόμενη μπορεί να συμβεί πριν τελειώσει. Από επιστημονική άποψη, αυτό δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη νέα σελήνη», λέει κλείνοντας.

Μάλιστα, σημειώνεται πως ο όρος «μαύρη σελήνη» δεν είναι επίσημος επιστημονικός χαρακτηρισμός, αλλά ένα καθομιλουμένο ψευδώνυμο για αυτή τη σπάνια ημερολογιακή ιδιομορφία.

Κατά τη φάση της νέας σελήνης, λοιπόν, εξηγεί η NASA, το ηλιακό φως φωτίζει την απέναντι πλευρά της σελήνης, ενώ η πλευρά που βλέπει στη Γη παραμένει σκοτεινή, καθιστώντας την σεληνιακή επιφάνεια αόρατη στους παρατηρητές στο έδαφος.

NASA

Πότε θα συμβεί

Η «μαύρη σελήνη» θα φτάσει στο... αποκορύφωμα νωρίς την Παρασκευή 22 Αυγούστου, γύρω στις 12 π.μ. στο Δυτικό Ημισφαίριο ωστόσο, παρατηρητές σε άλλα μέρη του κόσμου θα δουν το γεγονός το Σάββατο (23/8).

Οι εποχιακές «μαύρες σελήνες» συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε 33 μήνες, με την επόμενη να προβλέπεται για τις 20 Αυγούστου 2028.

Σε διάστημα 29,5 ημερών, η σελήνη εξελίσσεται από μια νέα σελήνη, με μηδενικό τοις εκατό φωτισμό όπως φαίνεται από τη Γη, σε μια πανσέληνο, με 100 τοις εκατό φωτισμό, και αντίστροφα.

Επειδή αυτός ο κύκλος είναι ελαφρώς μικρότερος από τον μέσο μήνα, περιστασιακά επιτρέπει την εμφάνιση δύο νέων σελήνων σε έναν μόνο ημερολογιακό μήνα.