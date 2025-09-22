Ο Άρης είχε ζωή σε τρεις περιόδους, λέει η NASA

Σύμφωνα με νέα ανάλυση δειγμάτων από το ρομποτικό όχημα Perseverance της NASA, φαίνεται πως το έδαφος του κρατήρα Jezero έχει δεχθεί την επίδραση του νερού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι επιστήμονες εντόπισαν περίπου πάνω από είκοσι ορυκτά, τα οποία σχηματίστηκαν ύστερα από την αλληλεπίδραση ηφαιστειακών πετρωμάτων με υγρά στοιχεία, γεγονός που φανερώνει πως οι συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν ευνοήσει την ανάπτυξη ζωής περισσότερες από μία φορές.

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, η έρευνα καταγράφει τρεις διακριτές «φάσεις» υδάτινης δραστηριότητας. Στην πρώτη, το νερό ήταν θερμό και όξινο, περιορισμένο στο εσωτερικό του κρατήρα, δημιουργώντας συνθήκες εχθρικές για κάθε μορφή ζωής. Στη δεύτερη, επικράτησαν πιο ήπια και ουδέτερα χημικά χαρακτηριστικά, επεκτείνοντας την παρουσία του νερού σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στην τρίτη, η δραστηριότητα του νερού έγινε ψυχρότερη και αλκαλική, μια συνθήκη που θεωρείται ιδανική για τη φιλοξενία μικροοργανισμών.

Τα ορυκτά που σχηματίστηκαν όταν υπήρχε νερό

Τα ευρήματα προήλθαν από την ανάλυση ορυκτών όπως το greenalite και το hisingerite, που σχηματίστηκαν σε θερμά και όξινα υγρά, αλλά και άλλων όπως το minnesotaite, που βρέθηκε σε περιοχές με πιο ήπιες συνθήκες. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι το sepiolite, το οποίο εμφανίζεται σε πολλές τοποθεσίες του κρατήρα, υποδεικνύοντας ότι σε κάποια περίοδο το νερό είχε εξαπλωθεί, αφήνοντας πίσω του ενδείξεις για περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό στη ζωή.

Το μυστικό του κρατήρα Jezero

Η περιοχή Jezero, με διάμετρο περίπου 45 χιλιομέτρων, είναι γνωστή για το παρελθόν της ως λίμνη και δέλτα ποταμού. Από την προσεδάφιση του Perseverance το 2021, έχουν καταγραφεί αποδείξεις που ενισχύουν την εικόνα ενός πολύπλοκου υδρολογικού ιστορικού. Τα ασυνήθιστα πετρώματα, τα οργανικά μόρια και τα ποικίλα ορυκτά συγκλίνουν σε μια βασική διαπίστωση: ο Άρης πέρασε περισσότερες από μία περιόδους στις οποίες διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη μικροβιακής ζωής.

Και η τεχνητή νοημοσύνη στο «παιχνίδι»

Η μελέτη αξιοποίησε ένα εξελιγμένο εργαλείο ανάλυσης, τον αλγόριθμο MIST, που συγκρίνει χημικά δεδομένα με γνωστές βάσεις ορυκτών, επιτρέποντας την ταυτοποίηση ακόμα και με μικρή βεβαιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες δεν βασίζονται σε μία μόνο ανάγνωση αλλά σε εκατοντάδες «προσομοιώσεις», που αυξάνουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Παρότι τα δείγματα δεν μπορούν να εξεταστούν με την ίδια ακρίβεια όπως τα γήινα, η μεθοδολογία αυτή δίνει μια σαφή εικόνα της γεωλογικής εξέλιξης του Άρη.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του παρελθόντος. Καθοδηγεί και την αποστολή Perseverance στο ποια δείγματα θα συλλέξει ώστε, όταν επιστρέψουν στη Γη, να δώσουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις στο μεγάλο ερώτημα: υπήρξε ποτέ ζωή στον Άρη; Με κάθε νέο εύρημα, οι επιστήμονες πλησιάζουν ένα βήμα πιο κοντά στο να φωτίσουν το μυστήριο του Κόκκινου Πλανήτη και το υπήρξε πραγματικά κατοικήσιμος στο μακρινό παρελθόν.