Κοιτάξτε τα ξημερώματα τον ουρανό: Η εντυπωσιακή σύνοδος Αφροδίτης – Δία

Όσοι ξαγρυπνήσετε ή όσοι έχετε τη διάθεση -και έναν καθαρό ουρανό χωρίς φωτορύπανση- στρέψτε το βλέμμα σας στον ουρανό τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Αυγούστου. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται να λάβει χώρα η Σύνοδος Αφροδίτης-Δία, ένα -όχι σπάνιο αλλά εντυπωσιακό- αστρονομικό φαινόμενο. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών «όταν βλέπουμε δύο ή περισσότερους πλανήτες ή και την Σελήνη να προβάλλονται στην ουράνια σφαίρα πολύ κοντά μεταξύ τους, τότε λέμε ότι βρίσκονται σε σύνοδο».

Έτσι, λοιπόν, σε λίγες ώρες η Αφροδίτη (ή Αυγερινός) θα είναι το λαμπερότερο αντικείμενο και ο Δίας το λιγότερο λαμπερό. Καθώς τους παρατηρούμε ήδη τις τελευταίες μέρες σε κοντινές θέσεις, τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου θα βρίσκονται στην πλησιέστερη συνοδό τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου επισκετών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όσοι θέλουν μπορούν να παρατηρήσουν την εντυπωσιακή σύνοδο Αφροδίτης - Δία πολύ εύκολα στο διάστημα 4 με 6 το πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου. Νωρίτερα, μπορούν να απολαύσουν και κάποιους από τους διάττοντες Περσείδες φαινόμενο το οποίο θα βρίσκεται λίγο πριν την κορύφωση του.