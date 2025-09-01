Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» και η ματωμένη Σελήνη - Πότε θα είναι ορατό το μοναδικής ομορφιάς θέαμα

Η αυγουστιάτικη Πανσέληνος φημίζεται ότι είναι η πιο εντυπωσιακή απ' όλες. Το ολόγιομο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου ωστόσο, έρχεται τις επόμενες ημέρες για να της κλέψει τη δόξα και να διεκδικήσει την πρωτιά σ' αυτόν τον ιδιότυπο διαγωνισμό ομορφιάς.

Τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 2025, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, τον ανατολικό ορίζοντα θα φωτίσει το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού». Και θα φέρει μαζί του, μια εντυπωσιακή σεληνιακή έκλειψη, μια «ματωμένη Σελήνη».

Η Πανσέληνος είναι ένα υπέροχο θέαμα που φωτίζει τον ουρανό μία φορά τον μήνα. Ως αποτέλεσμα της εμφάνισής της στον νυχτερινό ουρανό, η πανσέληνος ιστορικά συμβολίζει μεγάλα γεγονότα ή αλλαγές στη φύση κατά τη διάρκεια κάθε μήνα. Και ως εκ τούτου, κάθε πανσέληνος έχει αποκτήσει ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα κατά τη διάρκεια των αιώνων.



Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», επειδή εμφανίζεται την εποχή που παραδοσιακά γινόταν η συγκομιδή του καλαμποκιού στη Βόρεια Αμερική. Αυτή η ονομασία ωστόσο δεν είναι παρά ένα παρατσούκλι. Και δεν υποδηλώνει ότι η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου θα έχει διαφορετική εμφάνιση από οποιαδήποτε άλλη πανσέληνο του έτους, σύμφωνα με το Sky at Night Magazine του BBC.

The Northern Hemisphere's final full moon will be totally eclipsed in some parts of the world. Here's how to see September's full Corn Moon rise. https://t.co/G1srywkhfB — Live Science (@LiveScience) August 31, 2025

Ματωμένη Σελήνη

Ωστόσο, αυτόν τον Σεπτέμβριο η πανσέληνος θα φαίνεται διαφορετική, αν την δείτε από το σωστό μέρος του κόσμου. Κι αυτό επειδή θα υποστεί μια σεληνιακή έκλειψη, γνωστή και ως «ματωμένη Σελήνη».



Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, η πανσέληνος θα υποστεί ολική έκλειψη, αν την βλέπει κανείς στην Ευρώπη, σε μέρη της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Αυτό σημαίνει ότι η Γη θα βρεθεί ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη.

Το ηλιακό φως διέρχεται από την ατμόσφαιρα της Γης καθώς κατευθύνεται προς τη Σελήνη, διαθλάται και σκεδάζεται από την πυκνή ατμόσφαιρα της Γης και όταν χτυπά την επιφάνεια της Σελήνης, δίνει στο φεγγάρι ένα «σκουριασμένο» κόκκινο χρώμα.



Η σεληνιακή έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου δεν είναι ορατή από τη Βόρεια ή τη Νότια Αμερική, αν και τα δυτικά τμήματα της Αλάσκας μπορεί να είναι σε θέση να δουν «τη Σελήνη του αίματος» καθώς δύει. Και τα ανατολικά μέρη της Αργεντινής ενδέχεται να δουν ένα μέρος της έκλειψης καθώς η Σελήνη ανατέλλει.



September’s Corn Moon rises Sept. 7 ahead of October’s Harvest Moonhttps://t.co/MEaKkaeY3I — The_Nation (@The_Nation) September 1, 2025

Κρόνος και Σελήνη του Καλαμποκιού

Τα βράδια 6-8 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη θα ανατείλει στο ίδιο σημείο του ουρανού με τον πλανήτη Κρόνο, δημιουργώντας ένα όμορφο ζευγάρωμα το φεγγαριού και του πλανήτη με τους δακτυλίους, ορατό με γυμνό μάτι.

Αναζητήστε την ανατολή της Σελήνης στα νοτιοανατολικά το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου και θα δείτε τον Κρόνο πολύ αριστερά της.



Η Σελήνη θα είναι πιο κοντά στα νοτιοανατολικά και ο Κρόνος πιο κοντά στην ανατολή, με τους δύο πλανήτες να ανατέλλουν περίπου την ίδια ώρα μετά τη δύση του ηλίου.



Η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη ημέρα για να δείτε τη Σελήνη και τον Κρόνο, καθώς θα βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον όταν θα ανατέλλουν πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα μετά τη δύση του ηλίου.

Τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η Σελήνη αρχίζει να φθίνει και απομακρύνεται, θα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία να βγάλετε τα κιάλια ή το τηλεσκόπιό σας και να δείτε τον Κρόνο στα καλύτερά του.

