Το αυγουστιάτικο φεγγάρι «έλουσε» όλη την Ελλάδα - Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι του χρόνου φώτισε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) τον ουρανό της Ελλάδας. Η πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες.

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χώριζαν τον χρόνο με βάση την Πανσέληνο. Έτσι, ονομάτιζαν τα φεγγάρια ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονταν την εκάστοτε περίοδο.

Η «Αυγουστιάτικη Πανσέληνος» πήρε την ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως μουρούνα.

Εικόνες και βίντεο από την Πανσέληνο

