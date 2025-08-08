Αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Αυγούστου - Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Ερωτευμένοι όλου του κόσμου ενωθείτε! Η πιο ρομαντική βραδιά του έτους έρχεται και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε από το χέρι το έτερο ήμισυ και να στρέψετε το βλέμμα σας στον ουρανό... Ε, ίσως κι ένα μπουκάλι κρασί ή ένα τριαντάφυλλο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρομαντισμό που αποπνέει η πιο γλυκιά νύχτα του Αυγούστου. Η νύχτα που φιλοξενεί στον ουρανό της τη μαγευτική πανσέληνο του Αυγούστου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου».

Τον ουρανό σε ολόκληρο τον πλανήτη θα κοσμήσει η πιο λαμπερή πανσέληνος του χρόνου. Μια πανσέληνος που θα κολυμπά σε μια λίμνη από αστέρια, σαν ένας γιγάντιος οξύρρυγχος. Αυτή η πανσέληνος, που θα τη δούμε τη νύχτα του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, πρόκειται να επηρεάσει και την βροχή των Περσείδων, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στις 13 Αυγούστου.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω των ιθαγενών της Αμερικής, οι οποίοι τέτοια μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι -γνωστό και ως μουρούνα.

Ο οξύρρυγχος είναι από τα μεγαλύτερα οστεώδη ψάρια του γλυκού νερού, με μια γενεαλογία που μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στην Ιουρασική περίοδο. Έχει χονδροειδή σκελετό και το μακρύ σώμα του είναι θωρακισμένο από οστέινες πλάκες. Η μέση διάρκεια ζωής του είναι 50 έως 60 χρόνια και το μήκος του μπορεί να φτάσει έως και αρκετά μέτρα.

Πανσέληνος Αυγούστου 2024 (Eurokinissi)

Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο ψάρι για το κρέας και το χαβιάρι του και μπορεί να βρεθεί -μεταξύ άλλων- σε όλο το Βόρειο Ημισφαίριο. Τα τέλη του καλοκαιριού είναι η κύρια εποχή ψαρέματος οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες, γι' αυτό και το Φεγγάρι του Αυγούστου πήρε το όνομά του από αυτό.



Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι οξύρρυγχοι απειλούνται με εξαφάνιση.

Ωστόσο, ο μύθος του οξύρρυγχου για το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί κατά καιρούς στους διάφορους λαούς, μεταξύ των οποίων η σύνδεση της έξαρσης της «τρέλας» τη μέρα της πανσελήνου, εξ ου και η λέξη «σεληνιασμός», αλλά και η σύνδεσή του φεγγαριού με την επιληψία.



Στατιστικές μελέτες όμως που έγιναν επανειλημμένα κι έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά («Annals of Emergency Medicine», «Journal of Emergency Nursing», «Journal of Toxicology and Psychological Report») αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά του ανθρώπου και στην πανσέληνο.

Δείτε βίντεο του flash.gr από την αυγουστιάτικη πανσέληνο του 2024:

Καθηλωτικές εικόνες χαρίζει το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης pic.twitter.com/Sxyz4cHCGb — Flash.gr (@flashgrofficial) August 19, 2024

Εκδηλώσεις για την πανσέληνο του Αυγούστου

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου.

Συγκεκριμένα, 114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά την φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Αττική το Σάββατο 09/08

Άγιος Γεώργιος («Όμορφη Εκκλησιά») Γαλατσίου: Μουσική Εκδήλωση «Φεγγάρι μάγια μου 'κανες». Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, συνδιοργάνωση με τον Δ. Γαλατσίου. Ώρα έναρξης: 21:00. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου («Όμορφη Εκκλησιά») θα παραμείνει ανοιχτός από 18:00 έως 22:00, με παρουσία και αρχαιολόγου της Εφορείας για ενημέρωση των επισκεπτών.

Αρχαιολογικός Χώρος Αμφιαρείου, Κάλαμος Ωρωπού: Θεατρική παράσταση «Μήδεια Έξοδος» σε σκηνοθεσία Κ. Χατζή, ώρα έναρξης 20:30. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από 20:00 έως 23:45.

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: Το Μουσείο θα παραμείνει ανοικτό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Νομισματικό Μουσείο: Μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με την ερμηνεύτρια Άρτεμη Κυριακοπούλου και τον Φώτη Μαραντζίδη στο πιάνο, ώρα έναρξης: 21:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Θεάτρου Ζέας - Αύλειος Χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά: Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 22:00. Περιήγηση στην υπαίθρια έκθεση υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής, ηλεκτρονικής μουσικής από τον παραγωγό Χρήστο Γιώτη, με συνοδεία βιολιού από τον Χαράλαμπο Παρίτση (Η έκθεση των εσωτερικών χώρων του μουσείου θα παραμείνει κλειστή).

Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρο Κυθήρων: Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Δυτικών Λόφων: Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό, όλο το 24ωρο.

Αρχαιολογικός Χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος: Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό, όλο το 24ωρο.