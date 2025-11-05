Το φεγγάρι του κάστορα - Έρχεται η πιο λαμπερή υπερπανσέληνος του 2025

Για τους ρομαντικούς, η βραδιά της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 είναι ιδανική. Το αποψινό ολόγιομο φεγγάρι, γνωστό ως «το φεγγάρι του κάστορα» θα είναι η πιο λαμπερή υπερπανσέληνος του 2025, αλλά και αυτή στην οποία η σελήνη θα φαίνεται πιο μεγάλη από ποτέ.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν μια νέα σελήνη ή μια πανσέληνος βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη όλο τον μήνα, σύμφωνα με τη NASA.

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, αλλά ελλειπτική. Κατά τη διάρκεια της 27ήμερης τροχιάς της, η Σελήνη φτάνει στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη, γνωστό ως περίγειο, και στο πιο μακρινό σημείο της, γνωστό ως απόγειο. Όταν το περίγειο συμπίπτει με την πανσέληνο, έχουμε υπερπανσέληνο. Όπως τονίζει η NASA, αυτός ο όρος δεν είναι αστρονομικός ορισμός, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πανσέληνο σε απόσταση τουλάχιστον 90% από το πλησιέστερο σημείο της σε τροχιά με τη Γη.

Από τις τρεις υπερπανσελήνους του 2025, η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι η πιο κοντινή στη Γη, στα 221.817 μίλια μακριά, με τη σελήνη του Δεκεμβρίου να έρχεται δεύτερη στα 221.965 μίλια και τη σελήνη του Οκτωβρίου να είναι τρίτη στα 224.600 μίλια.

Τι κάνει την πανσέληνο του Νοεμβρίου την πιο λαμπερή



Αυτή του Νοεμβρίου είναι η πιο λαμπρή από τις τρεις υπερπανσέληνους της χρονιάς.

«Αυτή θα είναι ελάχιστα μεγαλύτερη και φωτεινότερη από την υπερπανσέληνο του Οκτωβρίου», λέει στο TODAY.com η Catherine Pilachowski, καθηγήτρια Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.



Η τρίτη υπερπανσέληνος του έτους είναι στις 4 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θα είναι τόσο φωτεινή όσο αυτή του Νοεμβρίου.



Η Pilachowski εξηγεί επίσης το φαινόμενο της «ψευδαίσθησης της σελήνης», κατά το οποίο η σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα από ό,τι όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

«Αυτό είναι ένα κόλπο του εγκεφάλου», λέει. «Όταν η σελήνη βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, μπορούμε πιο εύκολα να τη συγκρίνουμε με τα μεγέθη των πραγμάτων που γνωρίζουμε. Τα σχετικά μεγέθη των πραγμάτων είναι ενδείξεις που χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε την απόσταση και, από αυτές, για να εκτιμήσουμε τα μεγέθη των πραγμάτων - συμπεριλαμβανομένης της σελήνης. Και ο εγκέφαλός μας μας λέει ότι η σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη - παρόλο που δεν είναι».

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα φαίνεται επίσης πιο κίτρινη όταν είναι πιο κοντά στον ορίζοντα παρά όταν είναι ψηλά στον ουρανό.

«Αυτό είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που οφείλεται στην ατμόσφαιρα της γης», λέει η Pilachowski. «Η ατμόσφαιρα σκεδάζει το μπλε φως περισσότερο από το κόκκινο φως, επομένως λαμβάνουμε λιγότερο μπλε φως όταν κοιτάμε το φεγγάρι κοντά στον ορίζοντα. Χωρίς το μπλε φως, το χρώμα του φεγγαριού φαίνεται πιο κίτρινο».

Από πού πήρε το όνομά του το φεγγάρι του κάστορα



Οι κάστορες συνήθως βρίσκουν καταφύγιο αυτή την εποχή του χρόνου, αφού έχουν συγκεντρώσει επαρκή αποθέματα τροφίμων για τον επερχόμενο χειμώνα, σύμφωνα με το Farmer's Almanac.



Αυτή ήταν επίσης η εποχή που κυνηγούσαν τους κάστορες για τη γούνα τους, πριν από εκατοντάδες χρόνια.