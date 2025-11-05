Πανσέληνος Νοεμβρίου: Μάγεψε το «φεγγάρι του Kάστορα» – Μοναδικές εικόνες από Κατάρ μέχρι Σίδνεϊ

Ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα, αντίκρισαν όσοι είδαν το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου την Πανσέληνο του Νοεμβρίου.

Το «φεγγάρι του Κάστορα» που φέτος δεν είναι μια συνηθισμένη πανσέληνος αφού είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους, αναδύθηκε στον ελληνικό ουρανό -και όχι μόνο- χαρίζοντας μοναδικές εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Aπό την Γερμανία και τη Βιέννη, μέχρι το Μιλάνο, το Κατάρ, τη Μόσχα, την πολύπαθη Γάζα και το μακρινό Σίδνεϊ η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου πρόσφερε ένα πραγματικό υπερθέαμα. Οι εικόνες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters μιλούν από μόνες τους.

Η Beaver Moon του Νοεμβρίου η μεγαλύτερη της χρονιάς επειδή η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.980 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχει επιστημονικός ορισμός για το υπερ-φεγγάρι, αλλά σύμφωνα με το Natural History Museum, φαίνεται περίπου 14% μεγαλύτερο από ένα τυπικό φεγγάρι και λάμπει περίπου 30% πιο φωτεινά.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, πράγμα που σημαίνει ότι μερικές φορές κατά τη διάρκεια της τροχιάς της βρίσκεται λίγο πιο μακριά, σε ένα σημείο που ονομάζεται απόγειο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ονομάζεται μικρο-σελήνη, ενώ όταν βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο, που ονομάζεται περίγειο, δημιουργεί μια υπερ-σελήνη

Δείτε φωτογραφίες από την υπερπανσέληνο

Reuters - The full moon above the Acropolis in Athens

Reuters - Super moon known as the Hunter's Moon rises over Germany

A Beaver Moon supermoon rises over North Bondi in Sydney - Reuters

Beaver Moon supermoon in Moscow - Reuters

Beaver Moon supermoon in Moscow - Reuters

Reuters - Super moon over Vienna

Reuters - The Beaver Moon supermoon rises above destroyed buildings amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City

Reuters - Super moon, known as the Hunter's Moon rises over Berlin

Reuters - Beaver Moon supermoon rises over boats at the Qatar Boat Show 2025

Beaver Moon supermoon rises next to Kuala Lumpur Tower in Kuala Lumpur - Reuters

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»;

Σύμφωνα με το «The Old Farmer’s Almanac», το οποίο άρχισε να δημοσιεύει ονόματα πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Κάστορα» επειδή αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι κάστορες βρίσκουν καταφύγιο στις φωλιές τους αφού έχουν συγκεντρώσει αρκετή τροφή για να αντέξουν τον χειμώνα.

Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για την πανσέληνο του Νοεμβρίου είναι το «Σκαμμένο Φεγγάρι» ή το «Ζεστό Φεγγάρι» και καθένα από τα οποία αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα και η φύση προσεγγίζουν τους ψυχρότερους μήνες.

Η επόμενη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.