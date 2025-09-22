Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Όταν η μέρα είναι ίση με τη νύχτα, αλλά μόνο στα χαρτιά

Σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεσαι σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, η ισημερία θα συμβεί ακριβώς την ίδια στιγμή. Στις 18:19 (ώρα Ελλάδας) η ημέρα θα έχει ίση διάρκεια με τη νύχτα, στη φθινοπωρινή ισημερία του 2025. Μια ισημερία ωστόσο, που ισχύει μόνο στα... χαρτιά, αφού στην πραγματικότητα η ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας δεν υφίσταται.

Η ισημερία είναι η στιγμή που ο άξονας της Γης είναι κάθετος στον Ήλιο, με αποτέλεσμα η μέρα και η νύχτα να έχουν σχεδόν ίση διάρκεια. Αυτό συμβαίνει δύο φορές το χρόνο -τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο.

Στο βόρειο ημισφαίριο της Γης σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου και νότια του ισημερινού, όπου οι εποχές αντιστρέφονται, σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα της άνοιξης.

Για τους μετεωρολόγους, ωστόσο, το φθινόπωρο ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και καλύπτει τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Τι είναι η ισημερία

Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, ο οποίος έχει κλίση 23,5 μοιρών και καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, έχει κλίση προς ή μακριά από αυτόν, γεγονός που μας δίνει τις εποχές.

Την ημέρα της ισημερίας, η κλίση του άξονα της Γης είναι σε ορθή γωνία με τον Ήλιο, δίνοντάς μας σχεδόν ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ημερομηνία, ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ισημερινό.

Κανονικά η φθινοπωρινή ισημερία πέφτει είτε στις 22 είτε στις 23 Σεπτεμβρίου. Πολύ σπάνια μπορεί να πέσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Αυτό συνέβη τελευταία φορά το 1931. Για εκείνους που την έχασαν τότε, η επόμενη αναμένεται να συμβεί το 2303, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Τι ισχύει στην ισημερία

Η λέξη «ισημερία» (equinox) προέρχεται από τα λατινικά και μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «ίση νύχτα».



Κατά την ισημερία, η μέρα και η νύχτα διαρκούν περίπου 12 ώρες - αν και όχι ακριβώς.



Για παράδειγμα, στις 22 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, η διάρκεια της ημέρας θα είναι 12 ώρες και 11 λεπτά και στα νησιά Σέτλαντ 12 ώρες και 14 λεπτά. Από πού προέρχεται, λοιπόν, αυτή η επιπλέον διάρκεια της ημέρας;

Τόσο κατά την ανατολή όσο και κατά τη δύση του ηλίου, το φως από τον Ήλιο διαθλάται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης. Αν και μπορούμε να δούμε τον Ήλιο, στην πραγματικότητα η θέση του είναι κάτω από τον ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μερικά επιπλέον λεπτά φωτός ημέρας λόγω αυτού του τεχνάσματος της ατμόσφαιρας που κάμπτει το φως.

Επιπλέον, η ισημερία μετριέται στο κέντρο του δίσκου του Ήλιου και όχι στην πρόσθια ή οπίσθια άκρη του, η οποία χρησιμοποιείται ως μέτρο της ανατολής ή της δύσης του ηλίου.



Μόλις λίγες μέρες μετά την φθινοπωρινή ισημερία φτάνουμε στο σημείο όπου οι μέρες και οι νύχτες διαρκούν 12 ώρες και αυτό θα συμβεί φέτος στις 25 Σεπτεμβρίου.

Καθώς πλησιάζουμε τον Δεκέμβριο, το βόρειο ημισφαίριο της Γης θα έχει κλίση μακριά από τον Ήλιο.



Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου ο Ήλιος θα έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας, σηματοδοτώντας το χειμερινό ηλιοστάσιο.



Σε αυτό το σημείο, οι ώρες της ημέρας θα αρχίσουν να αυξάνονται ξανά.