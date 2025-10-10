H La Niña επιστρέφει, αλλά δεν απειλεί

Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει, αλλά δεν μοιάζει ικανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αυτή τη φορά.

Σύμφωνα με την αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η La Niña, η ψυχρή εκδοχή του El Niño, έφτασε για να αναστατώσει τον καιρό παγκοσμίως, αλλά η επιστροφή της μοιάζει να είναι πολύ αδύναμη για να προκαλέσει τα προβλήματα του παρελθόντος.

Αυτό το φυσικό καιρικό φαινόμενο συχνά υπερτροφοδοτεί την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η La Niña συχνά σημαίνει περισσότερες βροχοπτώσεις -συμπεριλαμβανομένων πιθανών χιονοθύελλων- στις βόρειες περιοχές και χειμερινή ξηρασία στον Νότο.

Μπορεί να φέρει ισχυρότερες βροχοπτώσεις στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τμήματα της Αυστραλίας, την Κεντρική Αμερική, τη βόρεια Νότια Αμερική και τη νοτιοανατολική Αφρική. Μπορεί επίσης να σημαίνει ξηρασία στη Μέση Ανατολή, την ανατολική Αργεντινή, την ανατολική Κίνα, την Κορέα και τη νότια Ιαπωνία, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με το Associated Press.

Τι είναι το φαινόμενο La Niña

Η La Niña είναι το αντίστροφο του φαινομένου El Niño, με το οποίο εναλλάσσεται, αν και υπάρχουν επίσης ουδέτερες φάσεις, που δεν εκδηλώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο.



Έπειτα από βραχεία φάση του φαινομένου La Niña από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025, παρατηρήθηκαν ουδέτερες συνθήκες. Όμως από τον Σεπτέμβριο, το φαινόμενο επέστρεψε, σημείωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).



Αναμένεται να συνεχιστεί τον χειμώνα, αλλά θα είναι αδύναμο και άρα υπάρχουν «λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει τις συνηθισμένες χειμερινές συνέπειες», όπως για παράδειγμα ισχυρές χιονοπτώσεις στις βόρειες ΗΠΑ, κατά τη NWS.



Πριν από μερικά χρόνια, το φαινόμενο La Niña είχε επιμείνει, κατ’ εξαίρεση, για τρία χρόνια, από το 2020 ως το 2023, επιδεινώνοντας τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παρά την επίπτωσή του να μειώνει τη θερμοκρασία, δεν μπόρεσε να εξισορροπήσει την τάση αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Η La Niña είναι πλέον αδύναμη

Το φαινόμενο La Niña συμβαίνει όταν ορισμένα μέρη του Κεντρικού Ειρηνικού Ωκεανού ψύχονται κατά μισό βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με το φυσιολογικό. Ο πλανήτης φλέρταρε με ένα τέτοιο φαινόμενο φέτος και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας δήλωσε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 ότι έχουν διαμορφωθεί συνθήκες La Niña.

Ωστόσο, είναι πιθανό το φαινόμενο να μην είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να εξαφανιστεί τους επόμενους μήνες, με βάση τις προβλέψεις πολυπαραγοντικών μοντέλων υπολογιστών από την NOAA και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε η Michelle L’Heureux, επικεφαλής επιστήμονας της ομάδας της NOAA που μελετά τόσο το La Niña όσο και το El Niño.

Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή της περιόδου των τυφώνων του Ατλαντικού για το 2025, η οποία προβλεπόταν να είναι ισχυρότερη από το κανονικό, αλλά μέχρι στιγμής η δραστηριότητα είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο.

Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια της La Niña, υπάρχει μια εξασθένηση της διάτμησης του ανέμου που εμποδίζει τον σχηματισμό και την ενίσχυση των τυφώνων, επιτρέποντας περισσότερες και μεγαλύτερες καταιγίδες, ειδικά αργότερα μέσα στο έτος, όπως στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου και στην Καραϊβική, δήλωσε ο ειδικός σε θέματα τυφώνων του Πανεπιστημίου του Albany, Brian Tang.

Αλλά ο Brian McNoldy, ο οποίος μελετά τους τροπικούς κυκλώνες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την ακραία ζέστη στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, είπε ότι πιστεύει ότι αυτή η La Niña είναι πολύ μικρή για να κάνει πολλά.

Οι συνθήκες, ειδικά η διάτμηση του ανέμου, ευνοούν περισσότερη δραστηριότητα τυφώνων, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει και τα υπολογιστικά μοντέλα μακροπρόθεσμης εμβέλειας δεν δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, δήλωσε ο ειδικός σε τυφώνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Phil Klotzbach.

Ο περσινός χειμώνας είχε μια παρόμοια αδύναμη La Niña, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια σημάδια του αντίκτυπού της, είπε η Michelle L’Heureux.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φαινόμενο La Niña μπορεί να είναι πιο δαπανηρό από τον θερμότερο «συγγενή» του, τον El Niño. Μια οικονομική μελέτη του 1999 διαπίστωσε ότι η ξηρασία από το φαινόμενο La Niña κόστισε στη γεωργία των ΗΠΑ μεταξύ 2,2 και 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του El Niño ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.