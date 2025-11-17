Πάγος ηλικίας 6 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Ανταρκτική σπάζοντας κάθε ρεκόρ

Μπροστά σε μία εντυπωσιακή ανακάλυψη βρέθηκαν επιστήμονες στην Ανταρκτική, οι οποίοι βρήκαν ένα κομμάτι πάγου ηλικίας 6 εκατομμυρίων ετών - τον παλαιότερο πάγο που έχει βρεθεί ποτέ με άμεση χρονολόγηση - και αυτό τους βοηθά να ανακατασκευάσουν το αρχαίο κλίμα της Γης.



Ο παγετός, μαζί με τις φυσαλίδες αέρα που είναι παγιδευμένες στο εσωτερικό του, είναι περισσότερο από διπλάσιος σε ηλικία από τα παλαιότερα γνωστά δείγματα πάγου, τα οποία είναι περίπου 2,7 εκατομμυρίων ετών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου στο περιοδικό PNAS.



«Οι πυρήνες πάγου είναι σαν μηχανές του χρόνου που επιτρέπουν στους επιστήμονες να δουν πώς ήταν ο πλανήτης μας στο παρελθόν», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Sarah Shackleton, βοηθός επιστήμονας στο Woods Hole Oceanographic Institution στη Μασαχουσέτη. «Οι πυρήνες του Allan Hills μας βοηθούν να ταξιδέψουμε πολύ πιο πίσω από ό,τι φανταζόμασταν ότι ήταν δυνατό», αναφέρει το Live Science.

Center for Oldest Ice Exploration

Ο πάγος και ο αέρας χρονολογούνται από την εποχή του Μειόκαινου (πριν από 23 εκατομμύρια έως 5,3 εκατομμύρια χρόνια), όταν η Γη ήταν πολύ θερμότερη, η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη και ο πλανήτης ήταν γεμάτος με πλέον εξαφανισμένα πλάσματα, όπως γάτες με σπαθόδοντα, καμηλοπαρδάλεις που έμοιαζαν με οκάπι, ρινόκεροι της Αρκτικής και τα πρώτα μαμούθ.



Η Shackleton και οι συνεργάτες της ανακάλυψαν τον παγετώνα στην απομακρυσμένη περιοχή του μπλε πάγου Allan Hills στην Ανατολική Ανταρκτική μεταξύ 2019 και 2023. Σύμφωνα με τη μελέτη, το παγετώδες πεδίο Allan Hills βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 6.500 ποδιών (2.000 μέτρων) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.



Για να λάβουν δείγματα, οι ερευνητές έκαναν γεωτρήσεις σε βάθος 100 έως 200 μέτρων σε ένα στρώμα πάγου. Στη συνέχεια, χρονολόγησαν τους πυρήνες πάγου που εξήγαγαν μετρώντας τη ραδιενεργή διάσπαση των ισοτόπων αργού που υπάρχουν στις αεροθυλάκους.

Η ανίχνευση ισοτόπων οξυγόνου στους πυρήνες επέτρεψε επίσης στους επιστήμονες να διαπιστώσουν ότι η περιοχή Allan Hills έχει υποστεί σταθερή ψύξη περίπου 22 βαθμών Φαρενάιτ (12 βαθμούς Κελσίου) τα τελευταία 6 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, το οποίο επίσης συμμετείχε στην έρευνα.

Ενώ η Ανταρκτική - και η Γη στο σύνολό της - έχει υποστεί σταθερή ψύξη κατά τις τελευταίες χιλιετίες, οι άνθρωποι αυξάνουν τώρα ραγδαία τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης δήλωσαν ότι με τη μελέτη των πυρήνων πάγου, μπόρεσαν να αποκρυπτογραφήσουν τα αρχαία επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου και της θέρμανσης των ωκεανών και, έτσι, να κατανοήσουν καλύτερα τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή στην ιστορία της Γης.



Η περιοχή Allan Hills διατήρησε τον πάγο χάρη σε διάφορους παράγοντες, γνωστούς και άγνωστους, όπως η σχεδόν στατική κίνηση του πάγου στην επιφάνεια και τα απόκρημνα χαρακτηριστικά των βουνών που κράτησαν τον πάγο στη θέση του.

