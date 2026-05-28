Κυρανάκης: Ψηφιακό μπλόκο στο «λάδωμα» για τα διπλώματα οδήγησης - Η νέα πλατφόρμα

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στις εξετάσεις οδήγησης παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους εξεταζόμενους να προχωρούν σε ιδιωτική και ακόμη και ανώνυμη καταγγελία για περιστατικά όπως:

ζήτηση χρημάτων

έμμεση πίεση

ή άλλες αθέμιτες πρακτικές από εξεταστές ή σχολές οδηγών

κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.

Πώς λειτουργεί

Όπως αναφέρεται, μέσω της πλατφόρμας report.ypyme.gr οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά «λαδώματος», με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης.

«Δεν θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία και είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός.