Τέλος στο «φακελάκι» για τα διπλώματα: Έρχονται κάμερες στις εξετάσεις και πλατφόρμα για καταγγελίες

Ριζικές αλλαγές με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και του «λαδώματος» στις άδειες οδήγησης φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού –το οποίο ξεκίνησε επί θητείας Κωνσταντίνου Κυρανάκη και επεκτείνεται από τη νυν ηγεσία υπό τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα – επιστρατεύονται κάμερες, tablets και μια νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών για να μπει οριστικό «φρένο» στις παθογενειές ετών.

Κάμερες, μικρόφωνα και QR Codes στις πρακτικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο πλαίσιο θωρακίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας των εξετάσεων με την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή τους.

Πώς θα λειτουργεί: Σε κάθε εκπαιδευτικό όχημα τοποθετείται κάμερα και σύστημα καταγραφής ήχου.

Σε κάθε εκπαιδευτικό όχημα τοποθετείται κάμερα και σύστημα καταγραφής ήχου. Η διαδικασία: Ο εξεταστής θα σαρώνει έναν μοναδικό κωδικό QR μέσω tablet για να ταυτοποιήσει το όχημα. Η ενέργεια αυτή θα ενεργοποιεί αυτόματα την κάμερα, καταγράφοντας κάθε στιγμιότυπο της δοκιμασίας.

Ο εξεταστής θα σαρώνει έναν μοναδικό κωδικό QR μέσω tablet για να ταυτοποιήσει το όχημα. Η ενέργεια αυτή θα ενεργοποιεί αυτόματα την κάμερα, καταγράφοντας κάθε στιγμιότυπο της δοκιμασίας. Ασφάλεια δεδομένων: Το υλικό αρχειοθετείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο ψηφιακό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων με προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης. Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στη Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου Κρήτης και αναμένεται να επεκταθεί άμεσα σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων (data analysis) και αποκλίσεων.

Report-diplomata.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα για επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες

Στον «αέρα» βρίσκεται ήδη η ειδική πλατφόρμα report-diplomata.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν περιστατικά χρηματισμού, απαιτήσεις για «φακελάκι», έμμεσες πιέσεις από μεσάζοντες ή σχολές, καθώς και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Η διαδικασία βήμα-βήμα:

Ο πολίτης συμπληρώνει μια ιδιωτική φόρμα περιγράφοντας το περιστατικό (Περιφέρεια, ημερομηνία, εξεταστικό κέντρο, εμπλεκόμενα πρόσωπα). Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί και ανώνυμα, χωρίς ονοματεπώνυμο ή email. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό αξιολογεί τα στοιχεία και τα διαβιβάζει αυτόματα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την έναρξη ποινικής έρευνας.

Τέλος στη γραφειοκρατία: Ψηφιακό δίπλωμα στο Wallet σε μία εβδομάδα

Η μεταρρύθμιση καταργεί τις έγχαρτες, χειρόγραφες διαδικασίες που ευνοούσαν τις αδιαφανείς πρακτικές:

Αυτόματη έκδοση: Μετά την επιτυχή εξέταση, το δίπλωμα εκδίδεται ψηφιακά χωρίς τη χειροκίνητη παρέμβαση υπαλλήλου. Εμφανίζεται στο Gov .gr Wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ ακολουθεί η αποστολή της έντυπης άδειας.

Μετά την επιτυχή εξέταση, το δίπλωμα εκδίδεται ψηφιακά χωρίς τη χειροκίνητη παρέμβαση υπαλλήλου. Εμφανίζεται στο μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ ακολουθεί η αποστολή της έντυπης άδειας. Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων: Περίπου 40.000 παλαιές εκκρεμείς άδειες οδήγησης που είχαν «κολλήσει» στο έγχαρτο σύστημα ψηφιοποιούνται και εντάσσονται απευθείας στο Gov.gr Wallet.

Περίπου 40.000 παλαιές εκκρεμείς άδειες οδήγησης που είχαν «κολλήσει» στο έγχαρτο σύστημα ψηφιοποιούνται και εντάσσονται απευθείας στο Gov.gr Wallet. Ψηφιακές υπηρεσίες: Μεταβιβάσεις, ανανεώσεις και επεκτάσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Ήδη έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 2,1 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις (περίπου 8.000 καθημερινά).

Έρχονται και οι ψηφιακές πινακίδες κυκλοφορίας

Το επόμενο βήμα αφορά την ηλεκτρονική έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Ο πολίτης θα ολοκληρώνει ψηφιακά όλη τη διαδικασία –από την αίτηση και την επιλογή αριθμού μέχρι την πληρωμή– και το σύστημα θα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή σε πιστοποιημένο κατασκευαστή, αφήνοντας ένα αδιάβλητο ψηφιακό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο.