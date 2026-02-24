Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Κηφισού, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από πεζογέφυρα και παράσυρσή του από διερχόμενο φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 02:00, στο ύψος του Αιγάλεω. Ο άνδρας βρισκόταν στην πεζογέφυρα της λεωφόρου και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο οδόστρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από φορτηγό που κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η Τροχαία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.