«Δεν αξιολογήθηκε σωστά»: Οικογένεια 46χρονου ναυτικού καταγγέλλει λάθος διάγνωση πριν τον θάνατό του

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 46χρονος ναυτικός, ο οποίος αρχικά διαγνώστηκε με πνευμονία, ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς του, τα συμπτώματά του σχετίζονταν με ανακοπή που δεν αξιολογήθηκε έγκαιρα στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου.

Κατά πληροφορίες του Mega, ο 46χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με πόνο στο στήθος και βήχα, και την Παρασκευή (20/02) μετέβη στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρος. Όπως υποστηρίζουν οι οικείοι του, η γιατρός που τον εξέτασε φέρεται να διέγνωσε πνευμονία, να του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή και να του συνέστησε να μεταβεί στην Κύμη για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τη θεία του 46χρονου, ο ασθενής προσήλθε με πόνο στο στήθος, ωστόσο όπως καταγγέλλει δεν έτυχε της απαιτούμενης προσοχής. Όπως ανέφερε, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή (Xozal) και αποχώρησε, ενώ το Σαββατοκύριακο συνέχισε να υποφέρει από έντονους πόνους.

Τη Δευτέρα η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Όπως περιγράφεται, μετέβη στο πλοίο, όπου ο υποπλοίαρχος διαπίστωσε ότι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και του ζήτησε να επιστρέψει στο ιατρείο, συνοδευόμενος από ναύτη, καθυστερώντας μάλιστα τον απόπλου ώστε να διασφαλιστεί πως δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Τελικά, ο 46χρονος επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό την Κύμη και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα. Παρά τις προσπάθειες, κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, με τους συγγενείς του να κάνουν λόγο για πλημμελή άσκηση καθηκόντων από την πλευρά της γιατρού στη Σκύρο.