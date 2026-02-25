Θάνατος 46χρονου στη Σκύρο: Τι απαντά το ιατρείο στις καταγγελίες για αμέλεια

Ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του 46χρονου ναυτικού που προσήλθε στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου εξέδωσε το ίδιο το περιφερειακό ιατρείο. Ο ασθενής είχε διαγνωστεί αρχικά με πνευμονία, ωστόσο τελικά υπέκυψε σε ανακοπή καρδιάς, με την οικογένειά του να εκφράζει ενστάσεις για τη διάγνωση.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΠΠΙ Σκύρου, στις 20 Φεβρουαρίου, περί τις 15:00, ο 46χρονος επισκέφθηκε το ιατρείο μαζί με τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας έντονο ξηρό βήχα, χωρίς πυρετό και χωρίς καρδιολογικά συμπτώματα. Εξετάστηκε από ειδικό παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και έλαβε οδηγίες, αποχωρώντας χωρίς να διαπιστωθεί κάτι επείγον.

Την Καθαρά Δευτέρα, περίπου στις 08:30, προσήλθε ξανά συνοδευόμενος από συνάδελφό του, αυτή τη φορά με πόνο στο στήθος. Έγιναν τέσσερα καρδιογραφήματα, ενώ τον εξέτασαν ο παθολόγος της εφημερίας και ιδιώτης καρδιολόγος που κλήθηκε στο ΠΠΙ. Στον ασθενή χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με Plavix και υποδόρια ένεση ηπαρίνης, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Στις 09:40, ο 46χρονος επιβιβάστηκε στο πλοίο υπό συνεχή παρακολούθηση και συνοδεία γιατρού, φθάνοντας στην Κύμη όπου παραδόθηκε στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης. Εκεί εξετάστηκε από καρδιολόγο, υπεβλήθη σε πλήρεις εργαστηριακές εξετάσεις και υπερηχογράφημα καρδιάς, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και κατέληξε.

Το ΠΠΙ Σκύρου υπογραμμίζει ότι ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και ότι οι ενέργειες των ιατρών έγιναν με βάση τα εμφανή συμπτώματα και τα δεδομένα της στιγμής.