Θήβα: Φονική διαμάχη μεταξύ Πακιστανών - Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 2026 στον Ελαιώνα Θηβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport.gr, το περιστατικό συνέβη μεταξύ δύο ζευγαριών Πακιστανών. Ο 27χρονος που επισκέφθηκε τον χώρο διαμονής των άλλων δύο Πακιστανών έπεσε νεκρός, ενώ ένας ακόμη 30χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θηβών, με τη ζωή του να μην διατρέχει κίνδυνο.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών. Ένας 30χρονος συνελήφθη ως δράστης, ενώ αναζητείται ο συγκάτοικός του, καθώς και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.