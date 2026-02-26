Φλώρινα: Ανθυπαστυνόμος τραυματίστηκε με ραγισμένο σαγόνι κατά τη σύλληψη δύο Ρομά

Με ραγισμένη γνάθο κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ένας ανθυπαστυνόμος, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) μαζί με συναδέλφους του επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Ρομά που κρίθηκαν ύποπτοι.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 21 ετών αντίστοιχα, όχι μόνο δεν υπάκουσαν στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσουν το όχημα τους για έλεγχο, αλλά αντιθέτως ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να πέσουν πάνω τους (σ.σ. οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν εξέλθει από τα περιπολικά). Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη και τελικά σε κοντινή απόσταση σταμάτησε το ΙΧ αυτοκίνητο με τους δύο Ρομά, οι οποίοι επιχείρησαν να γλιτώσουν τις χειροπέδες και επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στους αστυνομικούς, που τελικά τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν. Εκεί τραυματίστηκε και ο ανθυπαστυνόμος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Ευρήματα και ποινικές κατηγορίες

Όπως διαπιστώθηκε, στο όχημα τους οι δύο Ρομά είχαν 3.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή τους. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι λίγο νωρίτερα είχαν καταφέρει, μαζί με ακόμη έναν άγνωστο συνεργό, να τα αποσπάσουν από μια 65χρονη με το… γνωστό κόλπο των «ηλεκτρολόγων».

Την ίδια ημέρα, οι συλληφθέντες και ο συνεργός τους είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν ακόμη δύο άτομα χωρίς όμως επιτυχία. Ο λόγος για έναν 25χρονο και μία 56χρονη.

Η δικογραφία σε βάρος τους αφορά μεταξύ άλλων το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, αλλά και αυτό της βίας κατά υπαλλήλων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη.