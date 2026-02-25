Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

Σε καταυλισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ και συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει τη Δευτέρα 23/2 από την Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν υπό φρούρηση.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί τρεις ημέρες νωρίτερα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για κλοπή, διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση κατά της αρχής. Μετά τη σύλληψή του παρουσίασε καρδιολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως βρισκόταν στην Καρδιολογική Κλινική. Από εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει βγαίνοντας στο μπαλκόνι του θαλάμου, περνώντας σε διπλανό χώρο και τελικά απομακρυνόμενος χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Η απόδραση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με την Αστυνομία να εξαπολύει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, που ολοκληρώθηκαν με τη σύλληψή του σε καταυλισμό της περιοχής.