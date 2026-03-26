Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις φυλακές Κασσάνδρας - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τετάρτης (25/3), όταν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης νυχτερινής καταμέτρησης στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας στη Χαλκιδική διαπιστώθηκε η απόδραση ενός κρατουμένου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, πρόκειται για έναν 39χρονο, η απουσία του οποίου έγινε άμεσα αντιληπτή από το σωφρονιστικό προσωπικό, καθώς δεν εντοπίστηκε κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο παρουσίας των κρατουμένων. Η διαπίστωση της απόδρασης οδήγησε άμεσα στις κινητοποιήσεις των αρμόδιων αρχών, με τη δικαιοσύνη να αναλαμβάνει την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο 39χρονος κρατούμενος ήταν λογοτιμήτης, δηλαδή βρισκόταν σε ημιελεύθερο καθεστώς, και εξέτιε ποινή στις αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας. Παρά τις συνθήκες του καθεστώτος του, κατάφερε να αποδράσει, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή, με τις αρχές να εστιάζουν σε πιθανούς δρόμους διαφυγής και κρυψώνες. Οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και το σωφρονιστικό προσωπικό, παραμένουν σε επιφυλακή για να τον εντοπίσουν και να τον επαναφέρουν πίσω στις φυλακές.