Απίστευτο βίντεο: Κρατούμενη με χειροπέδες το «σκάει» από το μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού

Ένα απίστευτο βίντεο κατέγραψε μια γυναίκα με χειροπέδες να διαφεύγει από περιπολικό της αστυνομίας στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ και να το «σκάει» από το παράθυρο χωρίς να την αντιληφθούν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τη New York Post.

Η δραπέτης, η οποία δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί δημόσια, συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, αφού αστυνομικός του Muskegon Heights εντόπισε ένα όχημα παρκαρισμένο σε εγκαταλελειμμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το ABC13.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν το αυτοκίνητο και ταυτοποίησαν τον οδηγό, όμως δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν μια γυναίκα που βρισκόταν ως επιβάτιδα. Αφού χρησιμοποιήθηκε σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ταυτοποίησή της, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε σε βάρος της παραβίαση αποφυλάκισης υπό όρους. Στη συνέχεια της πέρασαν χειροπέδες και την τοποθέτησαν στο πίσω μέρος του περιπολικού.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη ξανθιά γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, να κοιτάζει έξω από το μισάνοιχτο παράθυρο του πίσω καθίσματος, σαν να ελέγχει αν υπάρχουν αστυνομικοί κοντά. Στη συνέχεια, βγήκε από το παράθυρο με το κεφάλι πρώτα, ενώ τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη, κατέβασε το πόδι της και πήδηξε στο δρόμο, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Παραμένει άφαντη

Καθώς η γυναίκα άρχισε να τρέχει και να απομακρύνεται, η κάμερα στράφηκε προς αστυνομικούς που φαίνονταν να ερευνούν ένα λευκό αγροτικό όχημα δίπλα σε δύο περιπολικά. Ένας αστυνομικός χτύπησε το πίσω παράθυρο, μόνο για να διαπιστώσει ότι η συλληφθείσα είχε αποδράσει, γεγονός που προκάλεσε μια αγωνιώδη αναζήτηση.

Ένας κάτοικος ανέφερε αργότερα το βράδυ του Σαββάτου ότι κάποιος προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι του γύρω στις 4:20 μ.μ., σύμφωνα με το ίδιο μέσο. Η αστυνομία πιστεύει ότι η γυναίκα που διέφυγε από το περιπολικό είναι ύποπτη για τη διάρρηξη κατοικίας που σημειώθηκε λιγότερο από μία ώρα μετά την απόδρασή της.

Η γυναίκα παραμένει ασύλληπτη, ενώ πλέον αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για διαφυγή από αστυνομικό και κακούργημα διάρρηξης κατοικίας, πέρα από την παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.