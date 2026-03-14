Στα τέλη της δεκαετίας μέχρι και τις αρχές του 2000, η Ελλάδα και η Ρουμανία θα γνώριζαν έναν από τους πιο στυγερούς εγκληματίες που πέρασαν ποτέ από τις δύο χώρες. Το όνομα Κώστας Πάσσαρης θα στοίχειωνε τις ελληνικές και ρουμανικές αρχές για αρκετά χρόνια, μέχρι να καταφέρουν να τον βάλουν πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Ο Κώστας Πάσσαρης είναι από τους πιο περιβόητους Έλληνες δολοφόνους, ληστές και διαρρήκτες, που απασχόλησε έντονα την ελληνική κοινή γνώμη το 2001, όταν σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε σοβαρά έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Πώς μπήκε στο «παιχνίδι»

Ο περιβόητος Κώστας Πάσσαρης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 1975. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, ενώ η μητέρα του καταγόταν από τη Ρουμανία. Από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να εμφανίζει σοβαρή παραβατική συμπεριφορά και να έρχεται σε σύγκρουση με τον νόμο. Σε ηλικία μόλις 15 ετών οδηγήθηκε για έξι μήνες στο αναμορφωτήριο, όταν η Αστυνομία εντόπισε στο σπίτι του κλεμμένα αντικείμενα έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του, συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για επαιτεία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στο 29ο Σύνταγμα Πεζικού, στην Κομοτηνή, κατηγορήθηκε για κλοπές τόσο μέσα όσο και έξω από το στρατόπεδο. Στις αρχές του 1995 συνελήφθη από τη Στρατονομία και οδηγήθηκε στις στρατιωτικές φυλακές του Αυλώνα, από όπου όμως κατάφερε να αποδράσει. Κηρύχθηκε λιποτάκτης και έκτοτε καταζητούνταν.

Από εκείνη την περίοδο και μετά άρχισε να προχωρά συστηματικά σε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις. Η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον συλλάβει στα τέλη του 1996, έπειτα από καταδίωξη, μετά τη ληστεία μίας γυναίκας έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στην Καλλιθέα.

Την ποινή του την εξέτισε στις φυλακές Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ρουμάνο κατάδικο Νικολάε Γκόρεα, με τον οποίο ανέπτυξε στενή φιλία. Ο Πάσσαρης και ο Γκόρεα αποφυλακίστηκαν μαζί το 1999 και, μαζί με έναν ακόμη Ρουμάνο, τον Ίον Βασίλι, επέστρεψαν στη δράση. Την περίοδο 1999–2000 η τριάδα προχώρησε σε σειρά ένοπλων ληστειών σε ξενοδοχεία, ανταλλακτήρια συναλλάγματος και ταξιδιωτικά γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.

Διψασμένος για εκδίκηση

Η σύλληψη στην Πλατεία Βάθης/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του έπαιξε η νύχτα της 19ης Φεβρουαρίου 2000, όταν ο Κώστας Πάσσαρης και οι συνεργοί του βρίσκονταν στην πλατεία Βάθη. Αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες εκείνη την ώρα τούς σταμάτησαν για έναν τυπικό έλεγχο. Ο Πάσσαρης και οι δύο Ρουμάνοι συνεργοί του επέβαιναν σε μια BMW, και όταν οι αστυνομικοί τούς ζήτησαν να βγουν από το όχημα, οι τρεις κακοποιοί βγήκαν κρατώντας στα χέρια τους υποπολυβόλα Uzi. Ακολούθησε καταιγισμός πυρών και από τις δύο πλευρές. Από την ένοπλη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά, σε χέρια και πόδια, τρεις αστυνομικοί, ενώ νεκρός έπεσε ο 20χρονος Ίον Βασίλι.

Ο Πάσσαρης μετά τον θάνατο του Βασίλι δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Το ξημέρωμα της επόμενης κιόλας ημέρας πήγε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας και πέταξε μία αμυντικού τύπου χειροβομβίδα στο κουβούκλιο όπου βρισκόταν ο φρουρός. Ο αστυνομικός γλίτωσε με μικρά τραύματα, ενώ ο Πάσσαρης κατάφερε να διαφύγει. Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha, δηλώνοντας ότι εκείνος πέταξε τη χειροβομβίδα και πως, για τον θάνατο του Βασίλι, θέλει να σκοτώσει τρεις αστυνομικούς.

Τελικά συνελήφθη στις 22 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που ο συνεργός του, Γκορέα, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, όταν επιχείρησε να τραβήξει όπλο.

Μετά τη σύλληψή του, ο Κώστας Πάσσαρης δικάστηκε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί, άρχισε να προετοιμάζει την απόδρασή του. Στις 16 Φεβρουαρίου 2001, με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το μακελειό στο Γενικό Κρατικό και η απόδραση

Μια αλυσίδα μοιραίων παραλείψεων και λάθος χειρισμών άνοιξε τον δρόμο για ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά στη σύγχρονη ελληνική εγκληματικότητα, με πρωταγωνιστή τον 26χρονο τότε κακοποιό Κώστα Πάσσαρη.

Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΜΠΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΜΠΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Ύστερα από επανειλημμένα παράπονά του για κρίσεις επιληψίας, στις 7 Φεβρουαρίου 2001 το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ενέκρινε τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο, σε συνεννόηση με το Τμήμα Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ. Στις 16 Φεβρουαρίου, δύο αρχιφύλακες, ο 47χρονος Αθανάσιος Δρακόπουλος και ο 49χρονος Διονύσιος Αλεβιζόπουλος, καθώς και ο 33χρονος υπάλληλος της Εξωτερικής Φρούρησης Ανδρέας Φυσέκης, ανέλαβαν να τον συνοδεύσουν από τις φυλακές Κορυδαλλός στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Από τον Κορυδαλλό ο Πάσσαρης μεταφέρθηκε δεμένος με χειροπέδες, όμως με τα χέρια μπροστά, όχι πίσω. Κανείς δεν τον έψαξε κατά την έξοδο από το κελί του, ενώ δεν προκάλεσε καμία εντύπωση το γεγονός ότι λίγο πριν τη μεταγωγή είχε κάνει ανάληψη 100.000 δραχμών από τον προσωπικό του λογαριασμό στο λογιστήριο των φυλακών.

Στον 1ο όροφο του νοσοκομείου, την ώρα που επρόκειτο να υποβληθεί σε εξετάσεις, ο Πάσσαρης έκανε την κίνηση που είχε προετοιμάσει. Έβγαλε το κρυμμένο όπλο, εκτέλεσε εν ψυχρώ τους δύο αρχιφύλακες, τον Δρακόπουλο και τον Αλεβιζόπουλο, και τραυμάτισε σοβαρά τον σωφρονιστικό υπάλληλο Φυσέκη.

Η απόδραση από το Γενικό Κρατικό/Eurokinissi

Στο χάος που ακολούθησε, εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση, πήδηξε από τις σκάλες, πέρασε κοντά στο νοσοκομείο Σωτηρία, απείλησε με το όπλο έναν κηπουρό, μπήκε στο αυτοκίνητό του και του είπε ψυχρά να χαμογελάει και να φύγει.

Μετά το μακελειό στο νοσοκομείο, ο Πάσσαρης εξαφανίστηκε και ξεκίνησε νέο κύκλο εγκληματικής δράσης. Στις 10 Μαΐου, αφού πέρασε τη νύχτα μαζί της, δολοφόνησε με μια σφαίρα στον κρόταφο τη 22χρονη Βουλγάρα σεξεργάτρια Μπλάνκα Σλάβτσεβα, πιθανότατα επειδή τον είχε αναγνωρίσει.

Αιματοκύλισμα δίχως τέλος

Τον Ιούλιο του 2001 αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, στην οδό Ιππάρχου 52-54. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, στο χώρο υπήρχαν όπλα, χειροβομβίδες, ασύρματοι, λίστες με συχνότητες της Αστυνομίας και ναρκωτικά. Εκεί συνελήφθη ο πρώην κρατούμενος Δημήτρης Πολυδωρόπουλος.

Κατά την ανάκριση αποκαλύφθηκε πως ο Πολυδωρόπουλος όχι μόνο είχε υπάρξει συγκρατούμενος του Κώστα Πάσσαρη, αλλά είχαν ζήσει κατά καιρούς και ως συγκάτοικοι στο ίδιο διαμέρισμα, μια πληροφορία που έδωσε στις αρχές τη μεγαλύτερη ευκαιρία σύλληψής του.

Στις 31 Ιουλίου 2001 στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση. Δεκάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν τα γύρω τετράγωνα, ενώ επτά άνδρες των ΕΚΑΜ περίμεναν τον Πάσσαρη μέσα στο διαμέρισμα. Ο κακοποιός γύρισε το κλειδί στην πόρτα, όμως τη στιγμή που οι αστυνομικοί του φώναξαν «ακίνητος», πριν καν περάσει το κατώφλι, βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, παρά το ότι μια σφαίρα τον πέτυχε στο πόδι.



Η αποτυχία της επιχείρησης είχε άμεσες συνέπειες: παραιτήθηκε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος, αξιωματικός με μακρά πορεία και την εμπιστοσύνη κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Γιαννόπουλος που τον είχε προωθήσει στην ηγεσία το 1998.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 28 Αυγούστου 2001, ο Πάσσαρης ξαναχτύπησε. Σε φαρμακείο στην Κυψέλη, στην οδό Πιπίνου 19-21, πυροβόλησε και σκότωσε τη 50χρονη μικροβιολόγο Μαρία Σαφού, ενώ τραυμάτισε σοβαρά την αδελφή της, την φαρμακοποιό Αργυρώ Χρηστάκου, η οποία επέζησε παρά τις πέντε σφαίρες που δέχθηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 2001, διαφεύγοντας τη σύλληψη, ο Πάσσαρης εγκατέλειψε την Ελλάδα με πλαστό διαβατήριο και κατέφυγε στη Ρουμανία, συνεχίζοντας τις ληστείες. Τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια ληστείας σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι, σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, αρπάζοντας 16.000 δολάρια, μόνο και μόνο για να αποδείξει, όπως είπε σε μια σεξεργάτρια, πόσο εύκολα μπορούσε να βγάζει χρήματα.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη

Η αστυνομία της Ρουμανίας, σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, εντόπισε και συνέλαβε συνεργό του, ο οποίος φερόταν να εμπλέκεται σε κυκλώματα μαστροπείας. Ο συλληφθείς υπέδειξε το κρησφύγετο του Κώστα Πάσσαρη, με αποτέλεσμα οι ρουμανικές αρχές να πραγματοποιήσουν έφοδο και να τον συλλάβουν.

Ο Πάσσαρης παρέμεινε υπόδικος για αρκετούς μήνες και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε δικαστήριο του Βουκουρέστι, όπου του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη για τη ληστεία και τη διπλή ανθρωποκτονία στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος της πόλης.

Η ρουμανική δικαιοσύνη τον καταδίκασε συνολικά σε δύο φορές ισόβια. Ακολούθως, η ελληνική δικαιοσύνη το 2019 του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια και 49 χρόνια κάθειρξης για τις τέσσερις δολοφονίες και τις έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας που είχε διαπράξει, καθώς και επιπλέον ποινές για ληστείες και κλοπές.

Μέχρι και σήμερα, ο Πάσσαρης παραμένει στις φυλακές της Ρουμανίας, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του για έκδοση στην Ελλάδα.

Η στροφή στον Θεό

Ο Κώστας Πάσσαρης μέσα την φυλακή της Ρουμανίας δηλώνει μετανιωμένος και αφοσιωμένος στον Θεό, ενώ έχει πει πως θα ήθελε να μονάσει. Υποστηρίζει ότι άλλαξε τρόπο σκέψης και θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

«Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Άλλες οι αρχές μου τώρα. Πλησίασα τον Θεό και αυτό με άλλαξε. Είναι υποχρέωσή μου να βρίσκομαι εδώ που είμαι και δεν κατηγορώ κανέναν», είχε πει. «Πολλά πράγματα έχουν ειπωθεί διαφορετικά απ’ ό,τι πραγματικά έγινε. Κάποια στιγμή έπρεπε να ακουστώ κι εγώ. Είμαι άλλος άνθρωπος πλέον, διαφορετικός από πριν. Κάποια στιγμή θα ήθελα να πάω στο Άγιον Όρος και να γίνω μοναχός. Αλλά πρώτα πρέπει να κλείσω τους λογαριασμούς μου με την κοινωνία».