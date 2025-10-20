Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με την προσπάθεια απόδρασης 35χρονου από αστυνομικό τμήμα

Να αποδράσει μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα προσπάθησε ένας 35χρονος, ο οποίος στην απόπειρά του να διαφύγει τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Στο βίντεο από το σύστημα κλειστού κυκλώματος του αστυνομικού Τμήματος καταγράφεται η στιγμή που ο 35χρονος αντιλαμβάνεται πως οι αστυνομικοί επρόκειτο να του περάσουν χειροπέδες και έτσι αρχίζει να τρέχει μέσα στο αστυνομικό τμήμα για να ξεφύγει.

Για να μπορέσουν να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί φτιάχνουν ένα «τοίχος», κάτι που όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό δεν πτοεί τον 35χρονο, ο οποίος για να πετύχει τον σκοπό του και να δραπετεύσει, πηδά στο πόδι ενός αστυνομικού με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στον αστράγαλο. Τελικά οι αστυνομικοί καταφέρνουν να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως έγινε γνωστό ο επίδοξος δραπέτης είναι ένας 35χρονος Ρομά που έχει αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές και ναρκωτικά.

Για όλες τις αποφάσεις έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους είναι να δηλώνει παρουσία στο τμήμα της περιοχής του, όρο όμως που συχνά παραβιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός ήταν και ο λόγος που οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος θα προχωρούσαν στη σύλληψή του.

Δείτε το βίντεο: