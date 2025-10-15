Από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις στα χέρια της ΕΛΑΣ: Συνελήφθη ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας μετά από τυχαίο έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 27χρονος με καταγωγή από την Αλβανία που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (15/10) στο ΣΕΑ Σχηματαρίου σε τυχαίο έλεγχο της Αστυνομίας.

Είχε μαζί του ένα πιστόλι ρέπλικα και όπως αποδείχθηκε, το αυτοκίνητο που οδηγούσε το είχε νοικιάσει σε όνομα άλλου ατόμου. Το Ι.Χ. κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Yπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος, που είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών, είχε μιλήσει στο MEGA εξηγώντας ότι δραπέτευσε από τη φυλακή γιατί ήθελε να βρεθεί κοντά στο παιδί του. «Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας», είπε. «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω», είχε αναφέρει ο δραπέτης.

Μάλιστα ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε κατηγορηθεί πως μετά την απόδρασή του από τις φυλακές Κασσάνδρας, είχε επιτεθεί σε μια 20χρονη κοπέλα από την Ουκρανία σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή Κύψα της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ωστόσο όπως αποδείχθηκε αργότερα δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση καθώς τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο δωμάτιο ήταν «ορφανά», άνηκαν δηλαδή σε άνθρωπο που δεν ήταν σεσημασμένος.

astinomia.gr

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη αλλοδαπός, δραπέτης φυλακών, χθες (14-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).

Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο συλληφθείς, ο οποίος πρωινές ώρες της 18-09-2025, είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης -7- ετών και -6- μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο όχημα βραδινές ώρες της 12-10-2025, καθώς ο αλλοδαπός νόμιμος ιδιοκτήτης του είχε καταγγείλει την υπεξαίρεσή του χθες το μεσημέρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.