Αδιανόητο: Κρατούμενος δραπέτευσε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την απόδραση 47χρονου κρατούμενου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2). Ο 47χρονος φέρεται να άνοιξε παράθυρο της ΜΕΘ, να βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και στη συνέχεια να πέρασε σε διπλανό θάλαμο, από όπου κατάφερε να διαφύγει από το κτίριο.

Οι δύο αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη φρούρησή του αντιλήφθηκαν την κίνησή του και τον καταδίωξαν μέχρι τον χώρο του κυλικείου, ωστόσο ο κρατούμενος κατάφερε τελικά να ξεφύγει.

Όπως δήλωσε αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 47χρονος «έφυγε με τους ορούς», χωρίς να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του, καθώς είχε μεταφερθεί από τις φυλακές στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.