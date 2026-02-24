Τρόμος για νεαρούς: Τους απείλησαν με πτυσσόμενα γκλοπ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων για ληστεία προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ συνέλαβε δύο ημεδαπούς 18 και 19 ετών και έναν 19χρονο αλλοδαπό, καθώς χθες το πρωί προσέγγισαν δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και τους αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες με την απειλή γκλοπ.

