Ηλεκτροπληξία έπαθαν νοσηλευτής και γιατρός στο «Παπανικολάου» - Οι καταγγελίες και η απάντηση

Δύο σοβαρά περιστατικά ηλεκτροπληξίας μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» αποκαλύπτει το ThessPost.gr.



Το πρόβλημα εμφανίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025. Βοηθός νοσηλευτή υπέστη ηλεκτροπληξία στη μονάδα, όταν κατά την αλλαγή της απογευματινής βάρδιας επιχείρησε να αφαιρέσει την παροχή οξυγόνου από τον τοίχο. Το χέρι ήρθε σε επαφή με κεραία ραδιοφώνου στην επιφάνεια του κομοδίνου, με συνέπεια για κάποια δευτερόλεπτα να αισθάνεται ότι το ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά το σώμα του εργαζόμενου. Στη συνέχεια έκανε εισαγωγή στη Στεφανιαία Μονάδα όπου παρέμεινε για δύο εικοσιτετράωρα, ενώ εξαιτίας του τραυματισμού έλαβε τρίμηνη αναρρωτική άδεια. Μετά το περιστατικό, ακολούθησαν άμεσα έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία που «έδειξαν» παλαιωμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.



Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε ως «εργατικό ατύχημα» και στις αρχές Νοεμβρίου η Επιθεώρηση Εργασίας έκανε αυτοψία στον χώρο, ζητώντας να διερευνηθεί και να προταθούν μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων ατυχημάτων στο μέλλον, με προθεσμία μιας εβδομάδας.

Νέο περιστατικό ηλεκτροπληξίας

Στο διάστημα που ακολούθησε έγιναν διαδοχικές ενημερώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, που ζητούσε να αναβαθμιστεί το ηλεκτρολογικό δίκτυο διανομής ρεύματος στην Πνευμονολογική Κλινική. Και ενώ η ίδια υπηρεσία απευθύνθηκε και από τις 12 Νοεμβρίου έλαβε μέσω διαγωνισμού προσφορά εταιρείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύψους περίπου 9.000 ευρώ, για μήνες δεν έγινε κάποια ουσιαστική παρέμβαση.



Έτσι, στις 30 Ιανουαρίου του 2026, ειδικευόμενος ιατρός υπέστη έγκαυμα στο χέρι, πάλι από ηλεκτροπληξία, πάλι στην ίδια μονάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ενώ έβαλε το καλώδιο του πιεσόμετρου στην πρίζα, διαπίστωσε πως πετάχτηκαν σπίθες και καπνός. Αισθάνθηκε ότι τον «χτύπησε» το ρεύμα. Έπειτα έκανε εισαγωγή στα επείγοντα, ενώ αργότερα το βράδυ ο θάλαμος εκκενώθηκε με οδηγία του τεχνικού της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τι απαντούν πηγές του «Παπανικολάου»

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ από το νοσοκομείο «Παπανικολάου», το περιστατικό ηλεκτροπληξίας που σημειώθηκε τον Ιανουάριο έγινε σε χώρο κλινικής, ο οποίος ωστόσο δεν χρησιμοποιείται για τη νοσηλεία ασθενών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ηλεκτρολογικό επίπεδο.