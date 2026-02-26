Κλειστός από τις 10:00 ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο»

Κλειστός θα παραμείνει από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (26/2), ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Το μετρό θα παραμείνει κλειστό λόγω του συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, που θα πραγματοποιήσουν το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.