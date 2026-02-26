Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ελλάδα μετρό ΣΤΑΣΥ Αττικό Μετρό Αστυνομία Πανεπιστήμιο

Κλειστός από τις 10:00 ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο»

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να κάνουν στάση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο» / Φωτ.: Eurokinissi
Σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο» / Φωτ.: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κλειστός θα παραμείνει από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (26/2), ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Το μετρό θα παραμείνει κλειστό λόγω του συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, που θα πραγματοποιήσουν το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα μετρό ΣΤΑΣΥ Αττικό Μετρό Αστυνομία Πανεπιστήμιο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader