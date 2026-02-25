ΕΛΑΣ: Αυτά είναι τα μέλη συμμορίας που διέπρατταν διαρρήξεις και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης

Από την Ελληνική Αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 16 ατόμων που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών, κλοπών οχημάτων, καθώς και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.



Σε βάρος τους - σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ - ασκήθηκε ποινική δίωξη (κατά περίπτωση) για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, της πλαστογραφίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της απείθειας από κοινού, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της μετάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος από κοινού.

Από την αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο έρευνας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανοικτές πηγές του διαδικτύου προέκυψε ότι σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, την 01-01-2026 έχει αναρτηθεί βίντεο, στο οποίο εμφαίνεται μέλος της οργάνωσης να έχει στην κατοχή του πιστόλι και να βάλει – πυροβολεί προς τα πάνω.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση (δείτε τα ονόματα και τις φωτογραφίες των κατηγορούμενων), σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών ή τέλεσης εγκλημάτων συναφών με αυτά για τα οποία ασκήθηκε η σε βάρος τους ποινική δίωξη, στην ανεύρεση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων – πειστηρίων, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.