Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο με διαρρήκτες να βγαίνουν από σπίτι με τα κλοπιμαία - Ακολούθησε καταδίωξη

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), όταν η Αστυνομία έλαβε σήμα για εν εξελίξει διάρρηξη σε κατοικία επί της οδού Σίφνου στη Βάρη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις και μπήκαν από παράθυρο στο τριώροφο οίκημα, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να φτάνουν στο σημείο σε ελάχιστα λεπτά και να βλέπουν τους δράστες να διαφεύγουν με ένα λευκό SUV.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τους διαρρήκτες τη στιγμή που βγαίνουν από το σπίτι με τα κλοπιμαία.

Ακολούθησε καταδίωξη και στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, προκειμένου να διαφύγουν, οι διαρρήκτες επιχείρησαν με το όχημα τους να εμβολίσουν τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών.

Τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των αγνώστων χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Τελικά οι διαρρήκτες κατάφεραν να διαφύγουν και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

