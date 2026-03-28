Άγουρη συμμορία εκβίαζε ανήλικους μαθητές: «Αν δεν μου δώσεις τα λεφτά, θα σε σκοτώσω»

Δύο νεαροί, μόλις 18 και 19 ετών, είχαν συστήσει «άγουρη συμμορία που το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει φόβος και τρόμος για ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Για να καταλάβει κανείς τη δράση του αρκεί να αναφέρουμε ότι μετά τη σύλληψη τους από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Παπάγου – Χολαργού, σχηματίστηκε δικογραφία για σχεδόν τον... μισό ποινικό κώδικα.



«Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και επάγγελμα», «απόπειρα εκβίασης», «εξύβριση», «απειλή», «απλή σωματική βλάβη» κ.ά. είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο νεαροί, με τον 19χρονο ήδη να έχει πάρει τον δρόμο για τη φυλακή. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, μετά την καταγγελία ενός γονιού ότι ο 14χρονος γιος του έχει πέσει θύμα εκβιασμού από έναν νεαρό που απειλεί ότι θα του κάνει κακό και ανά τακτά χρονικά διαστήματα του παίρνει χρήματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφιάλτης του 14χρονου μαθητή γυμνασίου στον Χολαργό ξεκίνησε τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου όταν ο 19χρονος τον προσέγγισε έξω από το σχολείο του δήθεν για να τον προειδοποιήσει ότι μία συμμορία τσιγγάνων τον ψάχνει για να τον χτυπήσει. Ο νεαρός είπε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ότι μπορεί να αναλάβει αυτός δράση και να τον προστατέψει αρκεί να του δώσει το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ. Ό ανήλικος δεν είχε τα χρήματα, επειδή όμως φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα, πήρε τα χρήματα αυτά από μία τσάντα που ο πατέρας του έκρυβε τις εισπράξεις του καταστήματος που διατηρεί και την επόμενη ημέρα τα παρέδωσε στον 19χρονο.

Τα απειλητικά μηνύματα στο Instagram

Αυτή ήταν η λάθος κίνηση... Έκτοτε, ο 19χρονος άρχισε να επικοινωνεί με τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου σε τακτικά διαστήματα -είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά μέσω Instagram-. Στο... κόλπο είχε μπει κι ένας 18χρονος Ρομά, ο οποίος έστελνε απειλητικά μηνύματα στον ανήλικο, με τον 14χρονο μαθητή να τρομάζει και σύμφωνα με την καταγγελία να παραδίδει τμηματικά περίπου 10.000 ευρώ στον 19χρονο. Πρόκειται για χρήματα που άρπαζε κρυφά από τους γονείς του, μέχρι που δεν άντεξε και αποκάλυψε στον πατέρα του τι συμβαίνει αυτούς τους εφιαλτικούς δύο μήνες.



Κατά το στάδιο της προανάκριση από το ΤΔΕΕ Παπάγου – Χολαργού, προέκυψαν κι άλλα ανήλικα θύματα της συγκεκριμένης άγουρης συμμορίας που με κάθε τρόπο εκβίαζε μαθητές για να αρπάξει χρήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός μαθητή ΕΠΑΛ απ’ τον οποίον απαιτούσαν 1.000 ευρώ μετρητά, με την απειλή ότι: «θα τα βρεις, αλλιώς θα σε κυνηγάω μέχρι να τα πάρω και να αλλάξεις σχολείο». Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ανήλικος μαθητής είχε πέσει και θύμα ξυλοδαρμού από τον 19χρονο κι ακόμη ένα άτομο (σ.σ. πιθανότατα ο 18χρονος Ρομά), καθώς τον χτύπησαν με γροθιές και κλοτσιές στο πρόσωπο, στο σώμα ακόμη και στα γεννητικά όργανα.



Θύμα εκβιασμού από τους δύο νεαρούς κακοποιούς είχε πέσει άλλος ένας ανήλικος μαθητής, απ’ τον οποίο άρπαξαν περίπου 1.300 ευρώ και απαιτώντας ακόμη 700 ευρώ για να μην τον χτυπήσουν άγρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο παιδί το κυνήγησαν κιόλας προκειμένου να εντείνουν ακόμη περισσότερο τον φόβο του, ενώ του έστελναν γραπτά και ηχητικά μηνύματα μέσω Instagram. «Αν πας στην Αστυνομία και δεν μου δώσεις τα χρήματα, θα σε πάω στο βουνό και θα σε σκοτώσω», έγραφε ένα απ’ αυτά τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 19χρονος, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει ήδη ποινικό παρελθόν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεδείκνυε τόσο την εγκληματική του δράση, όσο και τον πλουτισμό απ’ αυτή. Ήδη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. ενώ για τον 18χρονο ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.