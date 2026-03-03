Πώς δρούσε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στη δυτική Αττική

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ένας 35χρονος και δύο 31χρονοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν συγκροτήσει δομημένη και με διακριτούς ρόλους εγκληματική οργάνωση.

Οι ρόλοι των μελών

Από την έρευνα προέκυψε ότι:

Ο ένας 31χρονος είχε τον ρόλο του «εγκεφάλου», αναλαμβάνοντας την ανεύρεση προμηθευτών ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης. Ο 35χρονος ήταν ο βασικός συνεργός του, εμπλεκόμενος τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση. Ο δεύτερος 31χρονος είχε αναλάβει την αποθήκευση των ναρκωτικών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο («καβάτζα»), ο οποίος είχε μισθωθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Σε έρευνες που έγιναν σε οικίες, οχήματα και σε ημιυπόγειο διαμέρισμα, το οποίο λειτουργούσε ως χώρος απόκρυψης αλλά και ως εργαστήριο νόθευσης και επανασυσκευασίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

4 κιλά και 210 γραμμάρια ηρωίνης

427,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

25,35 γραμμάρια κοκαΐνης

7.630 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλης για νόθευση

Υδραυλική πρέσα, καλούπια, κόσκινα, σκεύη και πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου

Πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 14 φυσίγγια

Πιστόλι φωτοβολίδας και 64 φυσίγγια

Αλεξίσφαιρο γιλέκο

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές

4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

3 κινητά τηλέφωνα

4.745 ευρώ σε μετρητά

ΕΛΑΣ

Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος δύο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας, κατά περίπτωση, κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.