Μακάβριο εύρημα στην Καρδίτσα - Ανθρώπινα οστά σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο νοσοκομείο

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε σακούλα απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου Καρδίτσας, σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net. Η σακούλα είχε πεταχτεί σε κάδο κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου και αποκαλύφθηκε όταν απορριμματοφόρο προσπάθησε να την αδειάσει, σκίζοντας τη σακούλα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή εγκληματικής ενέργειας. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα οστά προέρχονται από κανονικά θαμμένα άτομα σε κοιμητήριο και βρίσκονταν εκεί για πολλά χρόνια.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία και αναμένεται η παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του μακάβριου ευρήματος.