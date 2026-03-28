Έφοδος της Δίωξης Ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού – 29χρονος κρατούμενος διακινούσε sisha

Διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (sisha) έκανε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού ένας 29χρονος έγκλειστος από το Αφγανιστάν. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, ωστόσο, είχαν πληροφορία για τη δράση του, την αξιοποίησαν και έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κελί του.



Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος -με τα τέσσερα διαφορετικά ονοματεπώνυμα- είχε κρυμμένη κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των -75- ευρώ.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Ο άνδρας από το Αφγανιστάν συνελήφθη (σ.σ. τυπικά, καθώς είναι ήδη έγκλειστος) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με τον ίδιο να αρνείται να αποκαλύψει ποιος τον προμήθευσε τα ναρκωτικά.



Να σημειωθεί, τέλος, ότι στην αστυνομική επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος που βοήθησε στον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών.