Χειροπέδες σε υπάλληλο των φυλακών Κορυδαλλού για «μπίζνες» με κάνναβη

Ταχυδρομικά δέματα με ναρκωτικές ουσίες και συσκευές ατμίσματος -που καταλήγουν και σε ανήλικα παιδιά- έφερνε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ένας 50χρονος υπάλληλος της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού που συνελήφθη από τη Δίωξη Ναρκωτικών.

Η αρχική πληροφορία ήρθε από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών όταν εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από τις ΗΠΑ που περιείχε συνολικά 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης. Την ίδια ώρα, το κλιμάκιο της Δίωξης Ναρκωτικών που διενεργεί ελέγχους στο «Ελ. Βενιζέλος» εντόπισε ένα δεύτερο δέμα προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιείχε πιθανόν ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.

Τι κατασχέθηκε

Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο 50χρονος , ενώ κατά την έρευνα, από την κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους 32 γραμμαρίων, 7 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 7 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων, 14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης, 7 αμπούλες κάνναβης, 2 σύριγγες κάνναβης, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη σύλληψη του υπαλλήλου της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού , σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίσθηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο παραλήπτη που συνολικά περιείχαν 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους 42 γραμμαρίων.