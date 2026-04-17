Επιχείρηση-μαμούθ στον Πειραιά: Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση 27 κιλών κοκαΐνης

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιάς.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 29 και 21 ετών και μία 39χρονη γυναίκα, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη (16/4), κατελήφθη η 39χρονη εντός αυτοκινήτου να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους ενός κιλού και 120 γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό του 29χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 50 γραμμαρίων.

Η «καβάτζα» και οι μεγάλες ποσότητες

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα), όπου ο 29χρονος και ο 21χρονος κατείχαν από κοινού, με σκοπό τη διακίνηση, κοκαΐνη μικτού βάρους 26 κιλών και 228 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους -80,9- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 40,9 γραμμαρίων.

ΕΛΑΣ

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης,

121,8 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

56.080 ευρώ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

2 Ι.Χ. δίκυκλα,

4 κινητά τηλέφωνα και

ζεύγος κλειδιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, το προσδοκώμενο παράνομο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 570.000 ευρώ.

ΕΛΑΣ

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι, κατά περίπτωση, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.