Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του εμπρησμού στο κατάστημα της πρώην συντρόφου του

Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου 2026, σε κατάστημα αρχιτεκτονικής στην Αλμυρίδα Χανίων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από την εμπρηστική επίθεση εξασφάλισε ο FLASH.



Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με τη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης – Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων να γράφει ότι από θα μπορούσε «να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και να προκύψει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος ζωής για περιοίκους της περιοχής ή διερχόμενους, καθώς η τοποθεσία του εν λόγω καταστήματος είναι εντός κατοικημένης και τουριστικής περιοχής».

Από την έρευνα είχε προκύψει ότι ηθικός αυτουργός – εντολέας της εμπρηστικής επίθεσης ήταν ένας 78χρονος δήμαρχος στο Καζάν της Ρωσίας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να εκβιάσει την πρώην σύντροφο του που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης και μαζί με τον τωρινό σύντροφο της είχαν ανοίξει τη συγκεκριμένη επιχείρηση.



Πριν από μερικές ημέρες η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση και συνέλαβε έναν 24χρονο κι έναν 21χρονο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έναντι χρηματικής αμοιβής ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τον εμπρησμό στο κατάστημα αρχιτεκτονικής της 65χρονης.