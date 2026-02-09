Εμπρησμός στα Χανιά... συστημένος από τη Ρωσία - Ο δήμαρχος, οι συλληφθέντες και ο εκβιασμός

Ένας 78χρονος Ρώσος, δήμαρχος για πολλά χρόνια στο Καζάν και πρώην στέλεχος ομοσπονδιακού υπουργείου της χώρας, φέρεται ως ο εγκέφαλος - εντολέας της εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και ευθύνεται σε εμπρηστική επίθεση με κίνητρο τον εκβιασμό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου 2026 σε κατάστημα αρχιτεκτονικής στην Αλμυρίδα Χανίων, με αποτέλεσμα «να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και να προκύψει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος ζωής για περιοίκους της περιοχής ή διερχόμενους, καθώς η τοποθεσία του εν λόγω καταστήματος είναι εντός κατοικημένης και τουριστικής περιοχής». Για εβδομάδες οι αστυνομικοί συνέλεγαν στοιχεία που τους οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού αλλά και των φυσικών αυτουργών - μελών της εγκληματικής ομάδας.

Να σημειωθεί ότι από την έρευνα προέκυψε ως κίνητρο ο εκβιασμός της 65χρονης πρώην συντρόφου του 78χρονου από το Καζάν της Ρωσίας (σ.σ. κι η γυναίκα κατάγεται από την ίδια χώρα), προκειμένου αυτή να του μεταβιβάσει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η 65χρονη εδώ και καιρό είχε μετακομίσει στα Χανιά κι είχε φτιάξει ξανά τη ζωή της με έναν 72χρονο Έλληνα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως φυσικοί αυτουργοί και συνελήφθησαν ένας 24χρονος κι ένας 21χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έναντι χρηματικής αμοιβής ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τον εμπρησμό στο κατάστημα των Χανίων. Για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 25χρονος, ενώ έχουν εντοπιστεί και πάρα πολλά πειστήρια που θα χρησιμοποιηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία ακόμη δύσκολη υπόθεση και εμπλοκή προσώπων αυτή τη φορά κι από το εξωτερικό, που φέρνει σε πέρας μία υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, που υπό τη διοίκηση και τον συντονισμό εδώ και πάνω από ένα χρόνο του ταξίαρχου Κανέλλου Νικολάου, έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα.