Στα 27 σκαρφάλωσαν τα κρούσματα μηνιγγίτιδας στο Κεντ - Μαζικοί οι εμβολιασμοί φοιτητών

Τα 27 έφτασαν τα κρούσματα της επιδημίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας που οφείλεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Αγγλίας, ενώ ήδη δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, από τα 27κρούσματα 15 έχουν επιβεβαιωθεί και 12 εξακολουθούν να ελέγχονται.

«Προληπτική θεραπεία με αντιβίωση εξακολουθεί να χορηγείται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Κεντ, καθώς και σε όποιο πρόσωπο πήγε στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι από τις 5 ως τις 7 Μαρτίου», επεσήμανε η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA).

🇬🇧 The number of meningitis cases being probed by UK authorities has risen to 27, health officials said Thursday, following an unprecedented deadly outbreak centred on a university.

➡️ https://t.co/lPldTtn9M4 pic.twitter.com/O5JGkq4XBz — AFP News Agency (@AFP) March 19, 2026

«Καμπανάκι» των Αρχών για εμπολιασμό

Αμέσως μετά το ξέσπασμα της επιδημίας από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και άλλος ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Κεντ, η οποία «αν χρειαστεί, θα επεκταθεί», διευκρίνισε η UKHSA.

Τα πρώτα θύματα που επιβεβαιώθηκα είναι μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «πρωτοφανή», αναμένεται να επισκεφθεί κέντρο εμβολιασμού στο Κεντ. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα κρούσματα συνδέονται με το Club Chemistry όπου συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.

Στη διάρκεια των τριών επίμαχων ημερών στις αρχές Μαρτίου στο κλαμπ αυτό πήγαν περίπου 2.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε χθες όσους βρέθηκαν στο κλαμπ να ενημερώσουν τις αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν αντιβιοτική θεραπεία.

Παράλληλα ένα κρούσμα έχει αναφερθεί στη Γαλλία, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να επιβεβαιώνει ότι ένα πρόσωπο που πήγε στο πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.