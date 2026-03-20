«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε μέσα σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας της 18χρονης που πέθανε στο Κεντ

Η οικογένεια ενός 18χρονου κοριτσιού που πέθανε αφού μολύνθηκε από μηνιγγίτιδα τύπου Β (MenB) στο Κεντ έκανε δημόσια έκκληση προς τις υγειονομικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των νέων στα προγράμματα εμβολιασμού ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση του φονικού ιού.

Η MenB είναι η πιο συχνή αιτία μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι τακτικοί εμβολιασμοί άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις το 2015, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα γενιά μαθητών και άλλων ατόμων στα τέλη της εφηβείας τους δεν προστατεύονται.

«Πέθανε μέσα σε 12 ώρες»

Όπως αποκάλυψε ο Μάικλ, πατέρας της άτυχης Τζούλιετ, το νεαρό κορίτσι πέθανε μία ημέρα αφότου εμφάνισε συμπτώματα τα οποία περιλάμβαναν εμετό και αποχρωματισμό στα μάγουλά της.

Ο Μάικλ Κένι θυμήθηκε ότι η κόρη του ήταν «υγιής και δυνατή» αλλά πριν από τον θάνατό της «μέσα σε 12 ώρες άλλαξαν όλα».

«Με την όμορφα θετική της ενέργεια, μοίραζε διασκέδαση, αγάπη και ευτυχία σε όσους την περιβάλλαν και συνεχίζει να το κάνει τώρα», σημείωσε. «Η οδύνη της απώλειάς της για εμάς, την οικογένεια και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη».

Ο κ. Κένι είπε ότι η ασθένεια, η οποία «μας την πήρε τόσο γρήγορα», θα μπορούσε να «αποφευχθεί» και προέτρεψε την κυβέρνηση να βελτιώσει την πρόσβαση στο εμβόλιο MenB για τους νέους που εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώσει αυτόν τον πόνο και την τραγωδία», είπε. «Το έργο για την προστασία των νέων έχει ξεκινήσει. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο».

Από την πλευρά της, η γιαγιά της Τζουλιέτ, Λίντα Κένι, δήλωσε στη Daily Mail: «Λαμβάνουμε όλοι θεραπεία και αντιβιοτικά επειδή ήμασταν μαζί της στο νοσοκομείο όταν πέθανε».