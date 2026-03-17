Ανησυχία στη Βρετανία για ξέσπασμα μηνιγγίτιδας - Ουρές για αντιβιοτικά μετά τον θάνατο δυο φοιτητών

Τουλάχιστον δύο φοιτητές στο Κεντ του Ηνωμένου Βασίλειου έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας γεγονός που έθεσε ολόκληρη την τοπική κοινότητα σε αυξημένη επιφυλακή.

Ένα από τα θύματα κατονομάστηκε ως η 18χρονη Τζούλιετ με την οικογένειά της να δηλώνει «συντετριμμένη χωρίς να μπορούν να εκφράσουν την απώλειά της». Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, τη ζωή του έχασε επίσης ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ.

We are deeply saddened to confirm that one student from the University of Kent has died following a case of invasive meningitis.



Our thoughts are with the student’s family, friends and the wider university community at this extremely difficult time.



— University of Kent (@UniKent) March 15, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το πανεπιστήμιο ακύρωσε τις δια ζώσης εξετάσεις για την τρέχουσα εβδομάδα, ενώ η φοιτητική ένωση ανέστειλε όλες τις εκδηλώσεις. Εκατοντάδες φοιτητές και άλλα άτομα σχημάτισαν ουρές στην πανεπιστημιούπολη τη Δευτέρα, προκειμένου να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά.

Ωστόσο, συναγερμός σήμανε και σε ένα γυμνάσιο αρρένων καθώς ανακοίνωσε πως επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας. Παράλληλα, ένας 16χρονος μαθητής άλλου σχολικού ιδρύματος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), 11 άτομα νοσηλεύονται λόγω της έξαρσης στο Κεντ.

Κρούσμα και σε μπαρ του Κεντ

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου Club Chemistry στο Καντέρμπουρι δήλωσε ότι άτομο που είχε επισκεφθεί τον χώρο, πιθανότατα μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου, διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Για προληπτικούς λόγους, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) καλεί όσους επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο εκείνο το Σαββατοκύριακο να προσέλθουν για λήψη αντιβιοτικών.

Η UKHSA ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση», καλώντας το πανεπιστήμιο και την ευρύτερη κοινότητα να παραμείνουν «σε εγρήγορση για τα σημάδια και τα συμπτώματα».



Όπως αναφέρουν οι βρετανικές υγειονομικές Αρχές, η νόσος εξαπλώνεται ευκολότερα σε χώρους όπου συγκεντρώνονται άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως σχολεία και φοιτητικές εστίες. Περισσότερα από 30.000 άτομα στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο του Κεντ έχουν ενημερωθεί σχετικά με την επιδημία.