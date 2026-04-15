Βρετανία: Επανένταξη στο Erasmus από το 2027 μετά το Brexit

Η Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία για την επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus από το 2027.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έξι χρόνια μετά το Brexit, που είχε οδηγήσει στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της επανένταξης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται φοιτητές, μαθητευόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και μαθητές που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και διασυνοριακές συνεργασίες.

As the UK takes its final steps to rejoin the Erasmus+ programme, here’s a look at what further education students, apprentices & youth workers can expect from 2027.@BritishCouncil @EUErasmusPlus @UUKIntl @robinson_julia https://t.co/oT7szOlxyp — Chemistry World (@ChemistryWorld) April 15, 2026

Οικονομικοί όροι και συμμετοχή

Η Βρετανία εξασφάλισε μείωση κατά 30% στο κόστος συμμετοχής της στο πρόγραμμα, ως χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία είχε ήδη ανακοινωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και εντάσσεται στη στρατηγική αναθέρμανσης των σχέσεων με την ΕΕ.

Η επανένταξη στο Erasmus αποτελεί μέρος της πολιτικής προσέγγισης που προωθεί ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ, ειδικά εν μέσω διεθνών οικονομικών πιέσεων και γεωπολιτικών εντάσεων.

Τι είναι το Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, λαμβάνοντας υποτροφίες που καλύπτουν μέρος των εξόδων τους, ενισχύοντας την εκπαιδευτική και πολιτιστική ανταλλαγή στην Ευρώπη.

