DiscoverEU: Ανοίγουν οι αιτήσεις για δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη - Ποιοι δικαιούνται

Αν ετοιμάζεσαι να «σαρώσεις» την Ευρώπη με ένα σακίδιο στην πλάτη, τότε κράτα σημειώσεις: ο επόμενος γύρος του DiscoverEU βρίσκεται προ των πυλών και οι αιτήσεις ανοίγουν για λίγες μόνο ημέρες.

Συγκεκριμένα, η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από τις 8 έως και τις 22 Απριλίου 2026 (με ώρα έναρξης και λήξης στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), λίγο πριν την έναρξη της Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2026. Την καθοριστική στιγμή, στην πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί το κουμπί «Υποβολή τώρα», δίνοντας το πράσινο φως για συμμετοχή.

Τι είναι το DiscoverEU

Το DiscoverEU αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του Erasmus+, προσφέροντας σε νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή πολυμορφία και να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τον πολιτισμό της ηπείρου.

Οι επιλεγέντες λαμβάνουν ταξιδιωτικό πάσο, κυρίως για μετακινήσεις με τρένο, το πιο «πράσινο» μέσο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς, ιδίως για όσους διαμένουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, προσφέρεται η εκπτωτική κάρτα DiscoverEU, που ανοίγει την πόρτα για μειωμένες τιμές σε καταλύματα, πολιτιστικούς χώρους, μετακινήσεις και δραστηριότητες.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Για να συμμετάσχεις, θα πρέπει:

Να έχεις γεννηθεί από 1η Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008

Να συμπληρώσεις τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου στην αίτηση

Να είσαι πολίτης ή νόμιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών του Erasmus+

Να αποδεχτείς τους όρους συμμετοχής

Η διαδικασία περιλαμβάνει και ένα σύντομο κουίζ (εκτός αν συμμετέχεις ως μέλος ομάδας), που λειτουργεί ως «φίλτρο» επιλογής.

Πότε και πώς ταξιδεύεις

Αν επιλεγείς, μπορείς να ταξιδέψεις έως και 7 ημέρες μέσα σε περίοδο ενός μήνα, μεταξύ 1ης Ιουλίου 2026 και 30 Σεπτεμβρίου 2027, ένα χρονικό «παράθυρο» που σου δίνει ευελιξία να οργανώσεις την εμπειρία σου.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για άτομα με αναπηρία ή προβλήματα υγείας, με πρόβλεψη για υποστήριξη και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μόνος ή με παρέα;

Το DiscoverEU δεν είναι απαραίτητα σόλο εμπειρία. Μπορείς να ταξιδέψεις είτε μόνος είτε με παρέα έως και 4 ατόμων, αρκεί όλοι να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Μάλιστα, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλους συμμετέχοντες μέσω της κοινότητας του DiscoverEU στα social media, διευκολύνοντας τον συντονισμό και την ανταλλαγή ιδεών.

Όσοι συμμετέχουν γίνονται αυτόματα «πρεσβευτές» του προγράμματος, μοιράζοντας τις εμπειρίες τους στα social media με το hashtag #DiscoverEU ή ακόμη και μέσα από παρουσιάσεις σε σχολεία και τοπικές κοινότητες.