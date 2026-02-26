Φοιτητές και μαθητές στους δρόμους για τα Τέμπη - Έγραψαν ξανά τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη οι φοιτητές και οι μαθητές βρέθηκαν στο δρόμο για να διαδηλώσουν με κεντρικό σύνθημα «Τρία Χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, δεν ξεχνάμε - δεν συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Οι φοιτητικοί σύλλογοι στην ανακοίνωση τους τονίζουν το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) τονίζει ότι «οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί.

Επιπλέον, οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις σε σχολεία. Ανάλογες κινητοποιήσεις γίνονται σε όλη την χώρα. Ενώ οι φοιτητές και οι μαθητές δίνουν ραντεβού για το μεγάλο συλλαλητήριο.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές όσων έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης για την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την λειτουργία και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητούν μέτρα στήριξης , αύξηση της χρηματοδότησης, σύγχρονες υποδομές και εστίες καθώς και επαρκές ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό .

Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί με την ΟΛΜΕ να έχει προκηρύξει 3ωρη στάση εργασίας από τις 11.00 το πρωί έως τις 14.00 μετά το μεσημέρι για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο σημερινό συλλαλητήριο.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Οι φοιτητές γράφουν ξανά τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα

Έξω από τη Βουλή των Ελλήνων ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο που διοργανώνουν μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, συμμετέχοντες γράφουν εκ νέου με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 θυμάτων μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε μια συμβολική πράξη μνήμης και τιμής. Παράλληλα, άπλωσαν πανό με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Οι φοιτητές ξαναγράφουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα και καλούν με πανό στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου (28/02) από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.



Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος | Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/oZZpKhXRFU — Flash.gr (@flashgrofficial) February 26, 2026

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Η πορεία φοιτητών και μαθητών ξεκίνησε νωρίτερα από τα Προπύλαια και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα, με κεντρικό αίτημα τη δικαίωση των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών.

Προσαγωγές και μπογιές στο Υπουργείο Εργασίας

Η πρώτη εικόνα από το κέντρο έκανε λόγο για περίπου 700 συγκεντρωμένους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ο αριθμός των διαδηλωτών αυξήθηκε στη συνέχεια και ανέρχεται πλέον σε περίπου 2.200 άτομα.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν επτά προσαγωγές. Μία από αυτές αφορούσε ανήλικο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, ενώ η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Παράλληλα, ομάδα διαδηλωτών πέταξε μπογιές στο κτίριο του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκαλώντας ένταση στο σημείο.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Οι κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης

Λόγω του συλλαλητηρίου των φοιτητών στο κέντρο της πόλης υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κλειστή την οδό Πανεπιστημίου, ενώ με απόφαση της Αστυνομίας από τις 10:00 έχει κλείσει ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» και ο εθνικός κήπος.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Διαδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα

Παράλληλες εκδηλώσεις και πορείες πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας, με φοιτητές και μαθητές να τιμούν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Στη Θεσσαλονίκη, από νωρίς το πρωί φοιτητές συγκεντρώνονται στο Άγαλμα Βενιζέλου, κρατώντας πανό και κόκκινες σημαίες, προκειμένου να ξεκινήσουν την πορεία τους. Η διαδρομή περιλαμβάνει πέρασμα μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

«Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές και εμείς ανθρώπινες ζωές» είναι ένα από τα βασικά συνθήματα των συγκεντρωμένων. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη τελούν υπό κατάληψη 20 σχολεία και πέντε σχολές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στη Λάρισα, η νεολαία έδωσε δυναμικό «παρών» στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η κινητοποίηση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στη Λάρισα είχαν μεταφερθεί οι σοροί των θυμάτων λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση και τη φωτιά που ακολούθησε, με τις εικόνες από τα νοσοκομεία της πόλης να παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή, οδηγώντας στη φονική σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στην Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, την οποία διοργάνωσαν μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι.

Για σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, αλλά και για αύριο, έχει προαναγγελθεί διήμερο κινητοποιήσεων, με συλλαλητήρια και καταλήψεις σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας.