Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη - Στο Κουλούρι ο χρόνος «πάγωσε» στις 28 Φεβρουαρίου 2023

Σχεδόν είκοσι χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, υπάρχει ένα μέρος όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Στο Κουλούρι μεταφέρθηκαν, λίγες μόλις ώρες μετά το δυστύχημα, τα συντρίμμια της μοιραίας σύγκρουσης.

Τρία χρόνια μετά, το τοπίο θυμίζει ανοιχτό «νεκροταφείο» βαγονιών.

Τα πλάνα από drone του Orange Press Agency καταγράφουν μια εικόνα που προκαλεί δέος: παραμορφωμένα μέταλλα, διαλυμένα βαγόνια και μηχανές έλξης της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας της Hellenic Train, στοιβαγμένα σε περιφραγμένο οικόπεδο δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ.

Παρά τη βαρύτητα των στοιχείων που ενδέχεται να κρύβονται ανάμεσα στις λαμαρίνες, τα συντρίμμια παραμένουν εκτεθειμένα κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Χωρίς στέγαστρο, χωρίς προστασία, στο έλεος της βροχής και του ήλιου.

Λίγους μήνες μετά την τραγωδία, η περιοχή επλήγη και από την κακοκαιρία Κακοκαιρία Daniel, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση των πειστηρίων.

Εντοπισμός DNA και νέα ερωτήματα

Το Κουλούρι δεν αποτελεί απλώς χώρο φύλαξης, αλλά επίκεντρο μιας έρευνας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σε πρόσφατες αυτοψίες της ομάδας Anubis εντοπίστηκε ανθρώπινο γενετικό υλικό (DNA) ανάμεσα στα συντρίμμια, προκαλώντας οργή και έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων. Οι οικογένειες καταγγέλλουν προχειρότητα στην αρχική διαχείριση, υποστηρίζοντας πως μεταφέρθηκαν ακόμη και οστά μαζί με τα υπόλοιπα συντρίμμια.

Μέχρι και πρόσφατα, πραγματογνώμονες και στελέχη της Πυροσβεστικής συνέχιζαν ελέγχους στον χώρο, αναζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Ακόμη και δύο χρόνια μετά, τμήματα βαγονιών εντοπίζονταν σε γειτονικά οικόπεδα και μεταφέρονταν στο Κουλούρι για εξέταση.

Οι καταγγελίες για «μπάζωμα» και αλλοίωση στοιχείων

Για τις οικογένειες των 57 θυμάτων, το Κουλούρι έχει μετατραπεί σε σύμβολο. Η μεταφορά των βαγονιών εκεί, σε συνδυασμό με το λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου της σύγκρουσης, βρίσκεται στον πυρήνα των καταγγελιών περί αλλοίωσης της σκηνής και προσπάθειας συγκάλυψης.

Τρία χρόνια μετά, οι εικόνες από ψηλά υπενθυμίζουν πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο δικαστικά, αλλά και κοινωνικά.

Η πολύνεκρη τραγωδία και η δίκη

Η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, είναι η πιο πολύνεκρη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και 180 τραυματίες.

Η μετωπική σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας της Hellenic Train στον Ευαγγελισμό Λάρισας πυροδότησε βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, στην παραίτηση του τότε υπουργού Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Η δίκη για 36 μη πολιτικά πρόσωπα αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 και θα διεξαχθεί στη Λάρισα.

Τρία χρόνια μετά, στο Κουλούρι, τα βαγόνια στέκουν σιωπηλά. Και μαζί τους, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.