Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023. Ώρα 23:18. Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας. Εκεί ο χρόνος για όλους μας σταμάτησε για λίγο, για 57 όμως άτομα σταμάτησε για πάντα. Η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν απλά μια ακόμη τραγωδία που συγκλόνισε η χώρα μας, αλλά κάτι πιο βαθύ. Είναι από τα γεγονότα που θυμάσαι τι έκανες και πού ήσουν όταν έμαθες τα νέα. Οι αναμνήσεις είναι νωπές, καθώς έχουν περάσει μόλις 3 χρόνια, αλλά το εθνικό τραύμα θέλει πολύ χρόνο για να επουλωθεί.
Τι συνέβη, όμως, εκείνο το βράδυ πάνω στις ράγες των τρένων κοντά στα Τέμπη που 57 συνάνθρωποί μας χάθηκαν τόσο άδικα και εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν;
Το τρένο που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του
Το Intercity 62 είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Η αμαξοστοιχία ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:30, με μικρή αρχικά καθυστέρηση, η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στα βαγόνια βρίσκονταν εκατοντάδες επιβάτες. Πολλοί από αυτούς ήταν νέοι άνθρωποι και φοιτητές που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Άλλοι επέστρεφαν από οικογενειακές επισκέψεις, άλλοι από επαγγελματικά ταξίδια. Για όλους επρόκειτο για ένα συνηθισμένο βραδινό δρομολόγιο.
Η αμαξοστοιχία έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας στις 23:02. Εκεί αποβιβάστηκαν 81 επιβάτες. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:04, το τρένο αναχώρησε ξανά με περίπου 350 επιβάτες.
Κανείς δεν γνώριζε ότι το τρένο είχε εισέλθει σε λάθος γραμμή. Μετά από εσφαλμένο χειρισμό στη χάραξη της πορείας, η επιβατική αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στη γραμμή καθόδου, τη γραμμή δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα τρένα που κατευθύνονταν προς τη Λάρισα.
Δύο τρένα στην ίδια γραμμή
Την ίδια ώρα, από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν η εμπορευματική αμαξοστοιχία 63503, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.
Η εμπορική αμαξοστοιχία αποτελούνταν από δύο ηλεκτρομηχανές και δεκατρείς φορτάμαξες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι πρώτες τρεις φορτάμαξες περιείχαν λαμαρίνες εναποτεθειμένες και οι επόμενες δέκα είχαν από ένα εμπορευματοκιβώτιο η κάθε μια, εκ των οποίων τα πρώτα οκτώ ήταν φορτωμένα, ενώ τα δύο τελευταία ήταν άδεια. H επιβατική αμαξοστοιχία αποτελούνταν από μια ηλεκτράμαξα και 8 επιβατάμαξες.
Τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή, το ένα προς το άλλο, χωρίς να υπάρχει σύστημα που να αποτρέψει τη σύγκρουση.
Το σημείο όπου κινήθηκαν ήταν διπλής γραμμής και ηλεκτροδοτούμενο. Ωστόσο η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από πυρκαγιά το 2019 και η κυκλοφορία των τρένων γινόταν χειροκίνητα και τμηματικά από τους σταθμάρχες.
Το επιβατικό τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα. Το εμπορικό με περίπου 100.
Η στιγμή της σύγκρουσης
Στις 23:18 και 28 δευτερόλεπτα οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά.
Η σύγκρουση σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια της Λάρισας, μεταξύ Ευαγγελισμού και Ραψάνης, τη στιγμή που το επιβατικό τρένο έβγαινε από τη μικρή σήραγγα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Α1. Το τμήμα ήταν διπλής τροχιάς και ηλεκτροδοτούμενο.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε τα πρώτα βαγόνια καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε μια τεράστια πυρόσφαιρα που τύλιξε την επιβατική αμαξοστοιχία. Ακολούθησε πυρκαγιά που κατέκαψε κυρίως τα δύο πρώτα βαγόνια. Σύμφωνα με τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό, τα βαγόνια 1 και 2 της επιβατικής αμαξοστοιχίας κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ανέφερε ότι 2 με 3 βαγόνια είχαν πολτοποιηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
Ορισμένα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, άλλα αναποδογύρισαν. Οι επιβάτες που επέζησαν περιέγραψαν σκηνές χάους, κραυγές και απόλυτο σκοτάδι. Μαρτυρίες έκαναν λόγο για επικοινωνίες μεταξύ των υπαλλήλων, ενώ από τον ασύρματο ακούστηκε η φράση «πάμε κι όπου βγει».
Οι πρώτες ώρες της διάσωσης
Οι πρώτες δυνάμεις διάσωσης έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά περίπου 150 πυροσβέστες με 17 οχήματα, δεκάδες αστυνομικοί και περισσότερα από 40 ασθενοφόρα.
Οι διασώστες έδιναν μάχη μέσα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και καπνού, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια.
Χρησιμοποιήθηκαν γερανοφόρα μηχανήματα για την απομάκρυνση των βαγονιών και τον απεγκλωβισμό επιβατών, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού. Περίπου 250 επιζώντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.
Οι άνθρωποι που χάθηκαν
Ο τελικός απολογισμός ήταν τραγικός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η Hellenic Train, ιδιοκτήτρια εταιρεία της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο αριθμός των επιβατών εκτιμήθηκε αρχικά σε περίπου 350 άτομα. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπήρχε πλήρης και ακριβής καταγραφή των επιβαινόντων, πέρα από τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που είχαν εκδοθεί, γεγονός που δυσχέρανε την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού και των στοιχείων των επιβατών.
Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Όλοι οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν, με εξαίρεση μία αγνοούμενη, για την οποία δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί γενετικό υλικό. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν Έλληνες, ανάμεσά τους και δύο Ελληνοκύπριοι, ενώ μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονταν επίσης έξι Αλβανοί, ένας Ρουμάνος, ένας Σύρος και ένας Μπανγκλαντεσιανός. Σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτοποίηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά την πυρκαγιά και έφτασαν έως και τους 1.300 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του πρώτου βαγονιού.
Οι τραυματίες και οι επιζώντες
Περισσότεροι από 180 επιβάτες τραυματίστηκαν.
Από αυτούς, 81 σοβαρά και 99 ελαφρότερα. Από τους τραυματίες, οι 66 νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, ενώ έξι χρειάστηκε να εισαχθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ένας από τους τραυματίες του τρίτου βαγονιού παραμένει μέχρι σήμερα σε κωματώδη κατάσταση.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης τραυματίστηκαν και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν χημικά εγκαύματα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσαν ακατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που δεν παρείχε επαρκή προστασία.
Ο Γεράσιμος των Τεμπών
Τρία χρόνια μετά, ένας από τους επιζώντες εξακολουθεί να βρίσκεται σε κώμα. Ο Γεράσιμος.
Ο Γεράσιμος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νοσηλεύτηκε για αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο της Λάρισας. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε ιατρικό κέντρο στη Βοστώνη των ΗΠΑ με στόχο να τού προσφερθεί εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Εντούτοις, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Από τότε, νοσηλεύτηκε σε ιατρικό κέντρο αποκατάστασης στην Ιταλία. Τον Μάρτιο του 2025 γύρισε ξανά στην Ελλάδα χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποιο σημάδι βελτίωσης. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λάρισας, ώστε να είναι κόντα στην οικογένειά του.
Τα θύματα
- Παναγιώτης Μπουρνάζης του Ευαγγέλου, 14 ετών, μαθητής από τη Θεσσαλονίκη.
- Αναστασία Παπαγγελή, 18 ετών, φοιτήτρια γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ., από τα Καλάβρυτα.
- Χρυσή (Χρύσα) Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια αισθητικής, με καταγωγή από την Καλαμπάκα, δίδυμη της Θώμης.
- Θωμαή (Θώμη) Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια φαρμακευτικής του ΑΠΘ, με καταγωγή από την Καλαμπάκα, δίδυμη της Χρύσης.
- Αναστασία-Μαρία Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, καταγόταν από την Καλαμπάκα.
- Μαρία-Θωμαή (Μάρθη) Ψαροπούλου, 19 ετών, από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
- Φραντσέσκα Μπέζα, 20 ετών, φοιτήτρια τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ, από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
- Κλαούντια-Αλεξάνδρα Λάτα, 20 ετών, φοιτήτρια του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, από τη Λάρισα.
- Ελένη Τσίντζα, 20 ετών, φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
- Αναστάσιος Κουτσόπουλος 21 ετών, φοιτητής γεωπονικής του Α.Π.Θ., από την Καρδίτσα.
- Αφροδίτη Τσιωμά, 22 ετών, αισθητικός, από τη Θεσσαλονίκη.
- Ιφιγένεια Μήτσκα, 22 ετών, απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, από τα Γιαννιτσά.
- Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών, ποδοσφαιριστής του ΑΟ Υπάτου, από την Καβάλα.
- Εριέττα Μόλχο, 23 ετών, φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη (αγνοούμενη που θεωρείται νεκρή),
- Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών, φοιτητής Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., από τη Θεσσαλονίκη.
- Ντενίς Ρούτσι, 23 ετών, από την Αθήνα.
- Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών, φοιτήτρια στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, από τη Θεσσαλονίκη.
- Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών, φοιτητής Νομικής του Α.Π.Θ., από την Κύπρο.
- Νικήτας Καραθεοδώρου, 24 ετών, πυροσβέστης, από τη Θεσσαλονίκη.
- Άγγελος Τηλκερίδης, 23 ετών, από την Ειρηνούπολη Νάουσας.
- Καλλιόπη (Κέλλυ) Πορφυρίδου, 23 ετών, φοιτήτρια στη Θεολογική σχολή του Α.Π.Θ., από τη Θεσσαλονίκη.
- Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών, απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. από την Πάφο της Κύπρου.
- Δήμητρα-Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών, απόφοιτος του τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τη Θεσσαλονίκη.
- Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών, σοπράνο, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
- Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών, από τη Θεσσαλονίκη.
- Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών, από τη Μελίκη Ημαθίας, ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
- Δημήτριος Οικού, 28 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train (μηχανοδηγός), από την Αλεξανδρούπολη, ανιψιός του ηθοποιού και σεναριογράφου, Νίκου Σταυρακούδη.
- Ιωάννης Καρασάββας, 28 ετών, φοιτητής επί πτυχίω στο ΠΑ.ΜΑΚ, από τη Θεσσαλονίκη.
- Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train (μηχανοδηγός), από την Έδεσσα.
- Ελπίδα Χούπα, 29 ετών, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας και φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής στο Α.Π.Θ, από την Αταλάντη Φθιώτιδας
- Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train (ελεγκτής εισιτηρίων), από την Αθήνα.
- Δημήτριος Μασσαλής, 30 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train, ο ένας εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, από την Αθήνα.
- Σοφία-Ειρήνη Ταχμαζίδου, 32 ετών, εργαζόμενη, ανιψιά του δημάρχου Λαγκαδά, από τη Θεσσαλονίκη.
- Βάιος Βλάχος, 34 ετών, γεωτεχνικός μηχανικός και απόφοιτος του Α.Π.Θ., από την Καρδίτσα.
- Mia Mohhammad Edris (Μία Μοχάμαντ Εντρίς), 34 ετών, από το Μπαγκλαντές.
- Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών, μητέρα ενός δίχρονου αγοριού, από την Κατερίνη.
- Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train, ο ένας εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, από το Λειανοκλάδι Φθιώτιδας.
- Ionel Culea (Ιονέλ Κούλεα), 35 ετών, από τη Βραΐλα της Ρουμανίας.
- Έλενα Δουρμίκα, 36 ετών, υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στον 1ο Λόχο Διαβιβάσεων στη Βέροια, ήταν μητέρα δύο μικρών αγοριών.
- Ebrahim Masri (Εμπραχίμ Μασρί), 42 ετών, Σύρος πρόσφυγας.
- Βάια Μπλέκα-Καρακώστα, 43 ετών, νοσηλεύτρια στην Παθολογική Κλινική στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας, από τον Τύρναβο.
- Ιωάννης Βουτσινάς, 49 ετών, από τον Πειραιά.
- Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών, περιβαλλοντολόγος, από τη Θεσσαλονίκη.
- Βασίλειος-Κυριάκος Κωττάς, 50 ετών, Εμπορικός Αντιπρόσωπος, από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
- Μαρία Μουρτζάκη, 52 ετών, εργαζόμενη στη Hellenic Train, στα κυλικεία αμαξοστοιχιών, από την Μεσαρά Ηρακλείου.
- Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών, συνταξιούχος αστυνομικός, από τη Θεσσαλονίκη, πατέρας του Παναγιώτη.
- Βασιλική Χλωρού, 55 ετών, από τη Θεσσαλονίκη.
- Χρυσή Κουκαριώτου, 55 ετών, από την Αδριανή Δράμας, ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
- Μαρία Εγούτ, 56 ετών, διοικητική υπάλληλος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από τη Θεσσαλονίκη.
- Ιωάννης Τζοβάρας, 56 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train (ελεγκτής εισιτηρίων), από τη Στυλίδα Φθιώτιδας.
- Μαρία Μιάρη, 56 ετών, εργαζόμενη της Hellenic Train, από τους Βιταλάδες Κέρκυρας.
- Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών, από την Ελβετία.
- Γεώργιος Κουτσούμπας, 59 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, από την Αμαλιάδα, κατοικούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.
- Bozo Pavlini (Μπόζο Παβλίνι), 62 ετών, εργαζόμενος στη Hellenic Train, στα κυλικεία αμαξοστοιχιών για 8 χρόνια, από την Αλβανία.
- Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών, εργαζόμενος της Hellenic Train (ελεγκτής εισιτηρίων), με καταγωγή από το χωριό Συκάμινο του Δήμου Ωρωπού.
- Ευαγγελία Ντος Σάντος Σίλβα - Κουκαριώτη, 63 ετών, από την Αδριανή Δράμας, ζούσε μόνιμα στη Γερμανία.
- Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών, πατέρας δύο παιδιών και είχε επτά εγγόνια, κάτοικος Κορδελιού Θεσσαλονίκης.