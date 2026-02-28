Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023. Ώρα 23:18. Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας. Εκεί ο χρόνος για όλους μας σταμάτησε για λίγο, για 57 όμως άτομα σταμάτησε για πάντα. Η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν απλά μια ακόμη τραγωδία που συγκλόνισε η χώρα μας, αλλά κάτι πιο βαθύ. Είναι από τα γεγονότα που θυμάσαι τι έκανες και πού ήσουν όταν έμαθες τα νέα. Οι αναμνήσεις είναι νωπές, καθώς έχουν περάσει μόλις 3 χρόνια, αλλά το εθνικό τραύμα θέλει πολύ χρόνο για να επουλωθεί.

Τι συνέβη, όμως, εκείνο το βράδυ πάνω στις ράγες των τρένων κοντά στα Τέμπη που 57 συνάνθρωποί μας χάθηκαν τόσο άδικα και εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν;

Το τρένο που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του

Το Intercity 62 είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Η αμαξοστοιχία ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:30, με μικρή αρχικά καθυστέρηση, η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στα βαγόνια βρίσκονταν εκατοντάδες επιβάτες. Πολλοί από αυτούς ήταν νέοι άνθρωποι και φοιτητές που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Άλλοι επέστρεφαν από οικογενειακές επισκέψεις, άλλοι από επαγγελματικά ταξίδια. Για όλους επρόκειτο για ένα συνηθισμένο βραδινό δρομολόγιο.

Η αμαξοστοιχία έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας στις 23:02. Εκεί αποβιβάστηκαν 81 επιβάτες. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:04, το τρένο αναχώρησε ξανά με περίπου 350 επιβάτες.

Κανείς δεν γνώριζε ότι το τρένο είχε εισέλθει σε λάθος γραμμή. Μετά από εσφαλμένο χειρισμό στη χάραξη της πορείας, η επιβατική αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στη γραμμή καθόδου, τη γραμμή δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα τρένα που κατευθύνονταν προς τη Λάρισα.

Δύο τρένα στην ίδια γραμμή

Την ίδια ώρα, από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν η εμπορευματική αμαξοστοιχία 63503, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.

Η εμπορική αμαξοστοιχία αποτελούνταν από δύο ηλεκτρομηχανές και δεκατρείς φορτάμαξες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι πρώτες τρεις φορτάμαξες περιείχαν λαμαρίνες εναποτεθειμένες και οι επόμενες δέκα είχαν από ένα εμπορευματοκιβώτιο η κάθε μια, εκ των οποίων τα πρώτα οκτώ ήταν φορτωμένα, ενώ τα δύο τελευταία ήταν άδεια. H επιβατική αμαξοστοιχία αποτελούνταν από μια ηλεκτράμαξα και 8 επιβατάμαξες.

Τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή, το ένα προς το άλλο, χωρίς να υπάρχει σύστημα που να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Το σημείο όπου κινήθηκαν ήταν διπλής γραμμής και ηλεκτροδοτούμενο. Ωστόσο η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από πυρκαγιά το 2019 και η κυκλοφορία των τρένων γινόταν χειροκίνητα και τμηματικά από τους σταθμάρχες.

Το επιβατικό τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα. Το εμπορικό με περίπου 100.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Στις 23:18 και 28 δευτερόλεπτα οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά.

Η σύγκρουση σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια της Λάρισας, μεταξύ Ευαγγελισμού και Ραψάνης, τη στιγμή που το επιβατικό τρένο έβγαινε από τη μικρή σήραγγα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Α1. Το τμήμα ήταν διπλής τροχιάς και ηλεκτροδοτούμενο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε τα πρώτα βαγόνια καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε μια τεράστια πυρόσφαιρα που τύλιξε την επιβατική αμαξοστοιχία. Ακολούθησε πυρκαγιά που κατέκαψε κυρίως τα δύο πρώτα βαγόνια. Σύμφωνα με τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό, τα βαγόνια 1 και 2 της επιβατικής αμαξοστοιχίας κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ανέφερε ότι 2 με 3 βαγόνια είχαν πολτοποιηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Ορισμένα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, άλλα αναποδογύρισαν. Οι επιβάτες που επέζησαν περιέγραψαν σκηνές χάους, κραυγές και απόλυτο σκοτάδι. Μαρτυρίες έκαναν λόγο για επικοινωνίες μεταξύ των υπαλλήλων, ενώ από τον ασύρματο ακούστηκε η φράση «πάμε κι όπου βγει».

Οι πρώτες ώρες της διάσωσης

Οι πρώτες δυνάμεις διάσωσης έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά περίπου 150 πυροσβέστες με 17 οχήματα, δεκάδες αστυνομικοί και περισσότερα από 40 ασθενοφόρα.

Οι διασώστες έδιναν μάχη μέσα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και καπνού, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια.

Χρησιμοποιήθηκαν γερανοφόρα μηχανήματα για την απομάκρυνση των βαγονιών και τον απεγκλωβισμό επιβατών, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού. Περίπου 250 επιζώντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνθρωποι που χάθηκαν

Ο τελικός απολογισμός ήταν τραγικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η Hellenic Train, ιδιοκτήτρια εταιρεία της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο αριθμός των επιβατών εκτιμήθηκε αρχικά σε περίπου 350 άτομα. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπήρχε πλήρης και ακριβής καταγραφή των επιβαινόντων, πέρα από τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που είχαν εκδοθεί, γεγονός που δυσχέρανε την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού και των στοιχείων των επιβατών.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Όλοι οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν, με εξαίρεση μία αγνοούμενη, για την οποία δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί γενετικό υλικό. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν Έλληνες, ανάμεσά τους και δύο Ελληνοκύπριοι, ενώ μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονταν επίσης έξι Αλβανοί, ένας Ρουμάνος, ένας Σύρος και ένας Μπανγκλαντεσιανός. Σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτοποίηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά την πυρκαγιά και έφτασαν έως και τους 1.300 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του πρώτου βαγονιού.

Οι τραυματίες και οι επιζώντες

Περισσότεροι από 180 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Από αυτούς, 81 σοβαρά και 99 ελαφρότερα. Από τους τραυματίες, οι 66 νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, ενώ έξι χρειάστηκε να εισαχθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ένας από τους τραυματίες του τρίτου βαγονιού παραμένει μέχρι σήμερα σε κωματώδη κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης τραυματίστηκαν και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν χημικά εγκαύματα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσαν ακατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που δεν παρείχε επαρκή προστασία.

Ο Γεράσιμος των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά, ένας από τους επιζώντες εξακολουθεί να βρίσκεται σε κώμα. Ο Γεράσιμος.

Ο Γεράσιμος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νοσηλεύτηκε για αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο της Λάρισας. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε ιατρικό κέντρο στη Βοστώνη των ΗΠΑ με στόχο να τού προσφερθεί εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Εντούτοις, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από τότε, νοσηλεύτηκε σε ιατρικό κέντρο αποκατάστασης στην Ιταλία. Τον Μάρτιο του 2025 γύρισε ξανά στην Ελλάδα χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποιο σημάδι βελτίωσης. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λάρισας, ώστε να είναι κόντα στην οικογένειά του.

Τα θύματα